Condimentos mexicanos

Tres condimentos mexicanos que pueden ayudarte a fortalecer tus huesos

Además de dar sabor, estos condimentos tradicionales aportan nutrientes clave para cuidar tus huesos.

El chile aporta vitamina C y capsaicina, clave para fortalecer los huesos y reducir inflamaciones/ Especial

NEYEN AVILA

En la cocina mexicana, los condimentos no solo elevan el sabor de los platillos, también pueden ofrecer beneficios para la salud ósea. Investigaciones recientes y saberes tradicionales coinciden en que ciertos ingredientes como el chile, el epazote y el ajo contienen compuestos que favorecen la salud de los huesos.

Estos elementos, presentes en recetas cotidianas como caldos, salsas y guisos, aportan minerales, antioxidantes y vitaminas que ayudan a prevenir el desgaste óseo, mejorar la absorción de calcio y combatir la inflamación.

Chile: más que picante

El chile, en sus múltiples variedades, es uno de los condimentos más emblemáticos de México. Además de su sabor, contiene capsaicina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias que puede ayudar a reducir el dolor articular. También es fuente de vitamina C, esencial para la producción de colágeno, una proteína clave en la estructura de los huesos.

Consumido con moderación, el chile puede formar parte de una dieta que favorezca la salud ósea, especialmente en adultos mayores o personas con riesgo de osteoporosis.

Epazote: el quelite que fortalece


El epazote, utilizado en platillos como los frijoles y los tamales, es un condimento ancestral con alto contenido de calcio. Este mineral es fundamental para mantener la densidad de los huesos y prevenir fracturas. Además, el epazote contiene hierro y fósforo, que también contribuyen al fortalecimiento óseo.


Su uso en la cocina tradicional mexicana no solo aporta sabor, sino que también conecta con prácticas de salud preventiva transmitidas por generaciones.


El epazote es rico en calcio, un mineral esencial para mantener los huesos fuertes y sanos/ Especial
Ajo: el aliado silencioso


El ajo, presente en casi todas las cocinas del país, es otro condimento con beneficios para los huesos. Rico en compuestos sulfurados, ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación, lo que puede favorecer la regeneración ósea. También contiene manganeso, un mineral que participa en la formación de tejido óseo.

Incluir ajo fresco en salsas, adobos o caldos es una forma sencilla de sumar nutrientes clave a la dieta diaria.


               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2409964

      


