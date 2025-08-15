Recomienda IMSS evitar exceso de sal

torreón.- Especialistas en Nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomiendan a la población general procurar un consumo moderado de sal en la dieta diaria, ya que el exceso en la preparación de alimentos incrementa la presión arterial, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebro-vasculares, así como de tipo renal.

Brandon Delgado Alguera, promotor de Nutrición dijo que la sal es un electrolito fundamental para mantener el equilibrio electrolítico de los líquidos en el cuerpo, contribuye a la función nerviosa y muscular del cuerpo, a nivel celular y sanguíneo.

Refirió que la sal se utiliza desde la antigüedad como un condimento para la elaboración de platillos que realza los sabores, además de ser utilizado como un conservador dentro de la industria alimenticia ; lo ideal es utilizar sal yodada (fortificada con yodo) ya que optimiza las funciones cerebrales de la población en general y en especial en niñas y niños.

Dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de cinco gramos de sal al día (dos gramos de sodio), lo cual equivale a poco menos de una cucharada cafetera.

Por ello, detalló que se debe evitar la sal de mesa, pues la mayoría de los alimentos ya fueron preparados previamente con este condimento o algún tipo de sazonador que producirá un alto nivel de sodio en el organismo; es preferible optar por especias como pimientas, orégano y hierbas de olor, así como condimentos naturales como ajo, cebolla, cilantro, epazote, apio y limón. Detalló que la sal en exceso se encuentra en productos procesados y ultraprocesados como sopas instantáneas, frituras, galletas, cereales de caja, panadería refinada, embutidos (tocino, jamón, salchicha o salami).

Tampoco es aconsejable utilizar sazonadores, aderezos o condimentos industrializados además de la sal de mesa, debido a que el uso cotidiano de estos productos, altamente industrializados, puede repercutir en la salud por el exceso de sodio, grasas saturadas y conservadores , que pueden propiciar enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad.

Muertes asociadas Mencionó que a nivel mundial, la OMS calcula que 1.89 millones de muertes anuales están asociadas con el consumo excesivo de sodio y que la hipertensión arterial es la principal causa de fallecimientos en el mundo; en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023 reportó que en 2022, 29.4 por ciento de la población adulta padecía hipertensión.

Explicó que en el IMSS se realizan acciones que son clave en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas mediante la consulta nutricional personalizada, educación grupal NutrIMSS y consejería en alimentación saludable, por lo que invitó a las y los derechohabientes a los servicios de Nutrición para recibir orientación sobre el uso correcto de la sal. En 2024 cerca de 670 mil derechohabientes recibieron estas sesiones y también el año pasado se brindaron más de 1.5 millones de consultas de nutrición en Unidades de Medicina Familiar (UMF).