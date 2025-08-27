Esta es la forma de bajar esos kilos de más si en el verano te excediste de comidas

Después de unas vacaciones llenas de celebraciones, salidas y antojos, es común sentir que los kilos se acumularon sin aviso. Pero no hace falta recurrir a dietas extremas ni eliminar por completo tus comidas favoritas. Según especialistas en nutrición, lo más efectivo es retomar hábitos saludables con conciencia y equilibrio.

La clave está en construir un plan que combine alimentos reales, horarios definidos y porciones moderadas. Comer con atención, evitar el picoteo automático y priorizar frutas, verduras y proteínas magras puede marcar la diferencia en solo una semana.

Cambios simples que generan resultados

La nutricionista María Isabel Beltrán recomienda enfocarse en ajustes sostenibles. Por ejemplo, aumentar el consumo de fibra, reducir los ultraprocesados y evitar saltarse comidas. También es útil establecer un horario fijo para comer y limitar los caprichos dulces a una vez por día.

Además, beber agua antes de cada comida, dormir bien y hacer una lista de compras consciente son hábitos que ayudan a controlar el apetito y evitar tentaciones. Estos cambios no solo favorecen la pérdida de kilos, sino que mejoran la digestión y el estado de ánimo.

VER TAMBIÉN 'El Mayo' Zambada revela casi 50 años de sobornos a autoridades en México

El capo sinaloense confesó haber entregado sobornos a policías, militares y políticos en México para operar con impunidad y consolidar el poder del Cártel de Sinaloa

Menú ligero, pero sabroso

Durante esta semana de recuperación, se recomienda optar por platos sencillos: ensaladas frescas, gazpachos, carnes magras a la plancha y frutas maduras. Cocinar poco y evitar salsas pesadas o acompañamientos calóricos es fundamental. Incluso el postre puede mantenerse, siempre que sea una opción saludable como yogur natural o fruta.

La idea no es eliminar las comidas que disfrutás, sino aprender a equilibrarlas. Comer sentado, masticar despacio y evitar repetir mientras cocinás también son estrategias que ayudan a reducir el consumo sin sentir privación.

Con ajustes simples en tus comidas, podés perder hasta 3 kilos en una semana y recuperar tu bienestar/ Especial

¿Cuántos kilos se pueden perder en una semana?

Aunque cada cuerpo responde de forma distinta, seguir este plan puede ayudarte a bajar entre 2 y 3 kilos en siete días. Lo importante es no obsesionarse con el número, sino enfocarse en cómo te sentís: más liviana, con más energía y menos hinchazón.

VER TAMBIÉN Coahuila prepara apoyo a ganaderos afectados por cierre de frontera con EUA

El programa busca compensar hasta el 70% de las pérdidas generadas por la imposibilidad de exportar ganado, con aplicación también en Durango y Sonora

Este enfoque no busca resultados milagrosos, sino una transición suave hacia una alimentación más consciente. Y lo mejor: no tenés que renunciar a todo lo que te gusta, solo aprender a disfrutarlo con moderación.