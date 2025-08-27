+ Salud ENFERMEDADES ADULTOS MAYORES VIDA SALUDABLE

Ejercicios para tonificar tu cuerpo

Tres ejercicios que te ayudarán a tonificar tu cuerpo después de los 50 años

La actividad física sigue siendo clave para mantener fuerza y firmeza a cualquier edad.

Estos tres ejercicios ayudan a tonificar el cuerpo después de los 50/ Especial

Estos tres ejercicios ayudan a tonificar el cuerpo después de los 50/ Especial

NEYEN AVILA

Con el paso de los años, es común que el cuerpo pierda firmeza y masa muscular, especialmente si no se mantiene una rutina activa. A partir de los 50, la flacidez puede aparecer en brazos, abdomen y piernas, pero no es irreversible. Incorporar ejercicios adecuados puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida y en la imagen corporal.

La nutricionista Nieves Cuesta señala que no se trata de aumentar la ingesta de proteínas sin moverse, sino de estimular el músculo con constancia. “El músculo se pierde si no se ejercita, sin importar cuánta proteína se consuma”, explica. Por eso, lo más importante es mantener una vida activa y adaptar los ejercicios a las capacidades físicas de cada persona.

Ejercicios clave para fortalecer y tonificar

A continuación, te compartimos tres ejercicios recomendados por especialistas para tonificar el cuerpo después de los 50:

  • Sentadillas Ideales para fortalecer piernas y glúteos, las sentadillas ayudan a mejorar la estabilidad y combatir la flacidez en la parte inferior del cuerpo. Se pueden realizar sin peso o con mancuernas ligeras, ajustando la intensidad según tu nivel físico.

    • 


Julio César Chávez Jr. se reencuentra con su padre en gimnasio de Hermosillo | VIDEO
VER TAMBIÉN Julio César Chávez Jr. se reencuentra con su padre en gimnasio de Hermosillo | VIDEO


    

  • 

    Flexiones de brazos Este clásico ejercicio trabaja el pecho, los brazos y los hombros. Adaptadas a tu condición física —por ejemplo, apoyando las rodillas— las flexiones son efectivas para tonificar la parte superior del cuerpo y mejorar la resistencia muscular.
    

    • 

  • 

    Plancha abdominal La plancha es excelente para fortalecer el core, es decir, la zona central del cuerpo. Mejora la postura, la estabilidad y ayuda a reducir la flacidez abdominal. Se recomienda mantener la posición durante 20 a 30 segundos e ir aumentando progresivamente.
    

    • 



Fortalecer el cuerpo a partir de los 50 es posible con ejercicios adaptados/ Especial
Fortalecer el cuerpo a partir de los 50 es posible con ejercicios adaptados/ Especial


Constancia y adaptación: la clave del éxito


No es necesario realizar rutinas intensas ni pasar horas entrenando. Lo importante es la regularidad: practicar estos ejercicios al menos tres veces por semana puede generar resultados visibles en pocas semanas. Además, es fundamental adaptar cada movimiento a tu nivel físico y consultar con un profesional si tenés alguna condición médica.

Mitos: osteoporosis y tercera edad
VER TAMBIÉN Mitos: osteoporosis y tercera edad
Un padecimiento que no es raro encontrar

Complementar la actividad física con una alimentación equilibrada y una buena hidratación también potencia los efectos. Dormir bien y evitar el sedentarismo son hábitos que ayudan a mantener el cuerpo activo y saludable.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de + Salud

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: kilos dieta saludable comidas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de + Salud
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Estos tres ejercicios ayudan a tonificar el cuerpo después de los 50/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409589

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx