La seguridad alimentaria no solo implica la preparación de alimentos, sino también la manera en la que se les enfría. En ese sentido, existe una idea que se ha propagado a lo largo del tiempo: "se debe esperar a que los alimentos calientes se enfríen para meterlos al refrigerador". Pero, ¿es eso cierto?

Sucede que los alimentos pueden ser focos de riesgo importantes, ya que pueden transmitir más de 200 enfermedades. Incluso, cada año, una de cada 10 personas contrae enfermedades de transmisión alimentaria, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Ante ello, diversas instituciones de salud detallan cuál es la manera correcta de enfriar alimentos calientes para reducir la proliferación de bacterias y disminuir cualquier riesgo para la salud.

Esta es la forma correcta de almacenar estos alimentos

¿Es malo meter comida caliente al refrigerador?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) puntualiza que la comida caliente no daña el refrigerador, por lo que no hay problema en guardarla dentro. No obstante, recomienda dividir las sobras en recipientes poco profundos para que se enfríen más rápido.

Reducir el tiempo de enfriamiento de los alimentos es especialmente importante con el fin de que no aumenten la temperatura de otros alimentos almacenados, según el Departamento de Salud Pública de Alabama. De esta forma, no se pondrán en peligro al evitar la activación de bacterias.

En suma, la FDA recomienda no sobrecargar el refrigerador con demasiados alimentos para asegurar la circulación del aire frío y mantener su funcionamiento eficaz. Por ello, si es una gran cantidad de alimento caliente, es mejor optar por otras maneras de enfriamiento rápido y luego meterlos al refrigerador o congelador.

Además, es sumamente necesario que, si colocas comida caliente, no la ubiques a lado de comida cruda. Para ello, destina espacios dentro de tu refrigerador que eviten la contaminación de alimentos. Por ejemplo, puedes almacenar las sobras o comida caliente en el primer estante; los lácteos y embutidos en el segundo; jugos en la puerta, y en el verdulero las frutas y verduras.

Si aún sientes preocupación sobre cómo el cambio drástico de temperaturas puede afectar tus alimentos, debes saber que existe un método culinario llamado "choque térmico", el cual se utiliza para evitar el avance de la cocción de los alimentos, como las verduras.

Lo más seguro es que ya lo utilices. Cuando buscas enfriar huevos cocidos y optas por colocarlos al interior de un recipiente lleno de agua con hielos, estás haciendo uso de dicha técnica gastronómica: detienes su cocción y reduces su temperatura.

Otros métodos de enfriamiento rápido

El Departamento de Agricultura, Comercio y Protección del Consumidor de Wisconsin comparte algunos métodos de enfriamiento para establecimientos de alimentos al por menor pero que también pueden ser útiles para el hogar:

Baños de agua con hielo: coloque los contenedores de comida caliente en el fregadero limpio o en una olla grande llena de agua con hielo. Revuelva con frecuencia.

Paletas de hielo: revuelva los alimentos calientes con ayuda de paletas de plástico llenas de agua congelada.

Bandejas poco profundas: coloque los alimentos en bandejas de menos de 3 pulgadas de profundidad. Pueden permanecer descubiertas durante el enfriamiento.

Luego del proceso de enfriamiento, los alimentos deberán colocarse en el refrigerador. En caso de usar recipientes o bandejas poco profundas para enfriar sobras, los alimentos deberán refrigerarse en un plazo no mayor a dos horas, establece el Food Safety and Inspection Service de Estados Unidos.

