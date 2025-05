¿Guardas la comida en ollas dentro del refrigerador? Expertos recomiendan no hacerlo

Una práctica bastante común en los hogares, más específicamente en las cocinas, es guardar la comida en ollas dentro del refrigerador. Aunque esto se haga por cuestión de espacio o comodidad, se trata de algo que expertos en salud recomiendan no hacer.

Seguramente en más de una ocasión tú o algún miembro de tu familia han guardado alimentos en una o varias ollas, lo que tal vez te parezca lo más conveniente por practicidad, sobre todo si piensan volver a calentar la comida en la olla. Eso ahorraría bastante tiempo y hasta trastes sucios.

Sin embargo, la realidad es que deberíamos evitar este tipo de prácticas.

Y es que las ollas no poseen las mejores condiciones para almacenar la comida, ya que de entrada estos recipientes no son herméticos, es decir, se pueden contaminar con los olores y sabores de otros alimentos , así como el metal o plásticos del resto de recipientes que estén en el refrigerador, afectando no sólo al sabor y la frescura de los alimentos, sino también su estado para ser consumidos.

Otro detalle con las ollas es que algunos metales de las ollas, como el aluminio, pueden llegar a oxidarse debido a la humedad, lo que también pone en riesgo a los alimentos que almacenan.

Si la comida no se almacena correctamente dentro del refrigerador, puede favorecer a la proliferación de bacterias, contaminando todo lo que esté almacenado dentro de la nevera.

Por otra parte, si quieres mantener en buen estado tus ollas, también te recomendamos no guardar la comida dentro de ellas en el refrigerador, ya que tanto la humedad como la acides de las salsas y otros alimentos, puede corroer su recubrimiento y, por lo tanto, afectar su apariencia.

¿Cuál es la mejor opción para guardar la comida en el refrigerador?