¿Cuáles son los cinco problemas emocionales que suelen llevar a terapia y lo que revelan?

La terapia no solo atiende los síntomas visibles de una crisis emocional; también ayuda a descubrir qué hay detrás de ellos.

Según el psicoterapeuta Owen O’Kane, muchas personas acuden a consulta con una versión “respetable” de su problema, pero rara vez comparten la raíz de su malestar desde el inicio.

¿Qué es la ansiedad crónica cotidiana?

El especialista advierte sobre un fenómeno que llama “ansiedad crónica cotidiana”, caracterizado por agotamiento y estrés ante cualquier incertidumbre, incluso en situaciones triviales.

Para manejarla, recomienda dividir los problemas en pasos pequeños y cuestionar creencias rígidas sobre cómo deberían ser las cosas.

Aceptar que pedir ayuda o permitir cierto desorden es válido puede reducir significativamente la tensión diaria.

¿Cómo afectan los conflictos en las relaciones?

Las discusiones con pareja, amigos o colegas suelen reflejar heridas emocionales no resueltas.

O’Kane subraya que cada persona es responsable de su propia respuesta emocional y no debe depender de las acciones de otros para sentirse validada.

Sugiere cuatro pasos para enfrentar estas tensiones, identificar qué emoción se activa, evitar reaccionar de inmediato, considerar otras perspectivas y dialogar cuando la razón y la emoción estén equilibradas.

¿Por qué la insatisfacción laboral genera tanto malestar?

Muchos pacientes permanecen en empleos que les generan infelicidad por miedo al cambio y apego a la estabilidad.

O’Kane propone realizar un análisis de costo-beneficio, ¿qué pesa más, los riesgos de quedarse o las oportunidades que ofrece un cambio laboral?

¿Qué son las estrategias de afrontamiento desadaptativas?

Son conductas como consumo excesivo de alcohol, drogas, compras o trabajo, utilizadas para evitar emociones difíciles.

El terapeuta aconseja reemplazarlas por hábitos saludables como deporte, meditación o actividades creativas, que ayuden a procesar el malestar sin dañarse más.

¿Cómo lidiar con el sentimiento de fracaso personal?

Este sentimiento nace de comparaciones constantes y la creencia de que el éxito externo garantiza felicidad.

O’Kane señala que, si se busca sanar heridas internas con logros materiales, la satisfacción será pasajera.

Recomienda cuestionar estas ideas y trabajar en emociones internas que realmente sostienen el bienestar.