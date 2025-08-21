+ Salud ENFERMEDADES VIDA SALUDABLE Salud

NUTRICIÓN

Cómo hacer unas papas fritas crujientes y nada grasosas

Aunque no sean consideradas saludables, la recomendación es precisamente buscar alternativas para que sean un poco menos perjudiciales para la salud

Cómo hacer unas papas fritas crujientes y nada grasosas

Cómo hacer unas papas fritas crujientes y nada grasosas

AGENCIA

Seguro que no te imaginas que algo tan común y aparentemente sencillo como las papas fritas pueda tener algunos trucos para elevar el resultado final, ¡pero sí que los tiene! Presta atención porque en el marco del Día de la Papa Frita, te compartimos el paso a paso para unas papas fritas super crujientes y cero grasosas.

¡El mejor snack!

Tristemente, las papas fritas no son consideradas como un alimento saludable. Esto se debe, principalmente, a su alto contenido de grasas saturadas, calorías, y sodio. Sin embargo, es importante mencionar que estas no son características inherentes a la papa por sí sola, sino consecuencia del proceso de fritura.

Por ello, hay quienes optan por usar otros métodos de cocción de modo que sí se puedan aprovechar los beneficios de la papa; como el horneado.

¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

TAMBIÉN LEE ¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

Los efectos de su consumo recurrente están lejos de ser beneficiosos, según profesionales de la salud.  
Aunque no sean consideradas saludables, la recomendación es precisamente buscar alternativas para que sean un poco menos perjudiciales para la salud.


Un punto esencial a tener en cuenta es la porción, comer papas fritas no hace daño siempre que cuides no excederte y procurar no hacerlo parte de tu dieta de forma recurrente. Del mismo modo, puedes cocinarlas con aceites vegetales que no sean de canola para reducir su contenido de grasas saturadas, los expertos recomiendan el aceite de aguacate.


O, si lo que quieres es algo para acompañar o un snack que no sea necesariamente salado, puedes sustituir las papas comunes por camote, que también es una excelente opción debido a su alto contenido de fibra y vitaminas.


Para que conmemores el Día de la Papa Frita desde la comodidad de tu casa, te compartimos la receta de The Food Lab para unas papas fritas tan crujientes que no se hacen blanditas ni siquiera cuando se enfrían. ¡Toma nota!

¿Qué comer para combatir la retención de líquidos?
TAMBIÉN LEE ¿Qué comer para combatir la retención de líquidos?
Controla edemas leves a moderados de forma eficiente.

Ingredientes


    

  • 1 kg de papa blanca, Russet, o Kennebec (entre más alto sea su contenido de almidón, mejor).
    • 

  • 2 cucharadas de vinagre.
    • 

  • 1 cucharadita de sal kosher.
    • 

  • 1 lt de aceite vegetal de tu preferencia.
    • 



Preparación


Pela las papas y córtalas en bastones de 6 mm de grosor usando un cuchillo de sierra (es importante que sea de sierra porque el tipo de corte también ayuda a conservar el crunch).


Reserva las papas cortadas en agua para prevenir la oxidación mientras terminas de cortar todas.


Pon las papas en un colador grande y enjuaga bajo el chorro de agua durante 20 segundos.


Posteriormente, y en una cazuela profunda, lleva las papas a hervir con dos litros de agua fría, el vinagre, y la sal. Pon a fuego alto hasta que hierva y luego cocina a fuego bajo durante 10 minutos. Usa una cuchara de madera para sacar las papas cuidadosamente de la cazuela y déjalas escurrir en un colador.


Extiende las papas sobre una toalla y deja enfriar durante 5 minutos. Separa en tres lotes para cocinar.

¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto dice un experto 
TAMBIÉN LEE ¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto dice un experto 
Los suplementos pueden ser útiles, pero tomarlos sin supervisión médica implica riesgos importantes


En una olla grande, vierte el aceite y espera a que se caliente a fuego medio alto.


Pon en la 1/3 del primer lote de papas y espera 10 segundo antes de agregar otra tercera parte y, tras esperar 10 segundos, agrega el resto.


Fríe durante 50 segundos y remueve un par de veces. Pasado el tiempo saca las papas con una cuchara de madera y extiende sobre toallas de papel cuidando que no se encimen.


Repite el proceso con el segundo y tercer lote.


Después de dejar enfriar durante 30 minutos, vuelve a calentar el aceite y fríe la mitad del total de las papas durante 4 minutos. Remueve un par de ocasiones y espera a que se vean doradas y crujientes.


Retira con una cuchara de madera y deja escurrir en toallas de papel.


Repite el proceso con el resto de las papas.


Sazona al gusto, y listo.


¡Disfruta!


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de + Salud

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: papas nutrición

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de + Salud
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cómo hacer unas papas fritas crujientes y nada grasosas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408200

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx