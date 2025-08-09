+ Salud ENFERMEDADES VIDA SALUDABLE Salud

Nutrición

¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto lo dice un experto

Los suplementos pueden ser útiles, pero tomarlos sin supervisión médica implica riesgos importantes

¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto lo dice un experto

¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto lo dice un experto

LUCERO ESQUIVEL

En los últimos años, los suplementos alimenticios se han popularizado como una alternativa para obtener nutrientes que, por diversos motivos, podrían faltar en la dieta diaria.

Desde vitaminas y minerales hasta extractos vegetales y colágeno, estos productos prometen beneficios que van desde mejorar la piel hasta fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, antes de incorporarlos a la rutina, es fundamental conocer qué son, para qué sirven y qué recomiendan los expertos para evitar efectos adversos.

¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

VER MÁS ¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

Los efectos de su consumo recurrente están lejos de ser beneficiosos, según profesionales de la salud.  
 ¿Qué son los suplementos alimenticios y para qué sirven?


De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los suplementos alimenticios son productos que contienen hierbas, extractos vegetales, vitaminas, minerales o nutrimentos que, presentados en diversas formas como cápsulas, tabletas, polvos o soluciones, tienen como única función incrementar, complementar o suplir nutrientes que podrían faltar en la dieta.


Su objetivo no es curar, tratar o prevenir enfermedades, ni sustituir una alimentación equilibrada, sino aportar aquellos componentes que, por hábitos o condiciones específicas, no se están consumiendo en cantidades suficientes, un ejemplo de  uso frecuente es la vitamina D en meses con poca exposición solar o el ácido fólico en mujeres embarazadas.


Qué frutas y verduras comer en agosto
VER MÁS Qué frutas y verduras comer en agosto
Durante agosto, el mercado se llena de productos cosechados en su mejor momento.

¿Qué se recomienda antes de tomar suplementos?


La nutricionista Rachel Woods advierte que, aunque algunos suplementos pueden ser útiles en circunstancias concretas, no deben considerarse un sustituto de los alimentos reales, ya que estos aportan combinaciones de nutrientes y compuestos beneficiosos imposibles de replicar en una cápsula.


Entre sus principales recomendaciones destacan:


    

  • Priorizar la obtención de nutrientes a través de la alimentación.
    • 

  • Consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo, especialmente en caso de embarazo, lactancia, enfermedades crónicas o medicación.
    • 

  • Evitar la compra en sitios no autorizados y no exceder las dosis indicadas.
    • 

  • Desconfiar de las promesas de productos publicitados en redes sociales sin respaldo científico.
    • 



Los suplementos alimenticios pueden ser aliados de la salud si se usan de forma informada y responsable, siempre con la guía de un especialista y como complemento, no reemplazo, de una dieta equilibrada.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de + Salud

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Suplementos alimenticios que son los suplementos alimenticios que es lo que recomienda un experto sobre los suplementos para que sirven los suplementos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de + Salud
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto lo dice un experto


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405236

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx