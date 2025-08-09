¿Qué deberías de saber antes de tomar suplementos alimenticios? Esto lo dice un experto

En los últimos años, los suplementos alimenticios se han popularizado como una alternativa para obtener nutrientes que, por diversos motivos, podrían faltar en la dieta diaria.

Desde vitaminas y minerales hasta extractos vegetales y colágeno, estos productos prometen beneficios que van desde mejorar la piel hasta fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, antes de incorporarlos a la rutina, es fundamental conocer qué son, para qué sirven y qué recomiendan los expertos para evitar efectos adversos.

¿Qué son los suplementos alimenticios y para qué sirven?

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los suplementos alimenticios son productos que contienen hierbas, extractos vegetales, vitaminas, minerales o nutrimentos que, presentados en diversas formas como cápsulas, tabletas, polvos o soluciones, tienen como única función incrementar, complementar o suplir nutrientes que podrían faltar en la dieta.

Su objetivo no es curar, tratar o prevenir enfermedades, ni sustituir una alimentación equilibrada, sino aportar aquellos componentes que, por hábitos o condiciones específicas, no se están consumiendo en cantidades suficientes, un ejemplo de uso frecuente es la vitamina D en meses con poca exposición solar o el ácido fólico en mujeres embarazadas.

¿Qué se recomienda antes de tomar suplementos?

La nutricionista Rachel Woods advierte que, aunque algunos suplementos pueden ser útiles en circunstancias concretas, no deben considerarse un sustituto de los alimentos reales, ya que estos aportan combinaciones de nutrientes y compuestos beneficiosos imposibles de replicar en una cápsula.

Entre sus principales recomendaciones destacan:

Priorizar la obtención de nutrientes a través de la alimentación.

Consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo, especialmente en caso de embarazo, lactancia, enfermedades crónicas o medicación.

Evitar la compra en sitios no autorizados y no exceder las dosis indicadas.

Desconfiar de las promesas de productos publicitados en redes sociales sin respaldo científico.

Los suplementos alimenticios pueden ser aliados de la salud si se usan de forma informada y responsable, siempre con la guía de un especialista y como complemento, no reemplazo, de una dieta equilibrada.