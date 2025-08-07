¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

Existen un sin fin de productos que presumen de gran eficacia para la pérdida de peso, como es el caso del famoso té Piñalim. Sin embargo, los efectos de su consumo recurrente están lejos de ser beneficiosos, según profesionales de la salud.

¿Qué es el Piñalim?

De acuerdo con el empaque del producto, se trata de un té a base de piña, linaza, té verde, té rojo y té blanco que es promocionado como ayuda para la pérdida de peso y la desintoxicación.

¿En realidad funciona?

La nutrióloga clínica Hidemi Pérez Guerra compartió para el sitio de Doctoralia que además de impulsar el tránsito intestinal, ciertas personas pueden experimentar efectos secundarios.

Entre dichos efectos se incluyen diarrea, calambres abdominales, malestar gastrointestinal o deshidratación.

Estas reacciones adversas pueden variar según la sensibilidad individual a los componentes del Piñalim, además de que sus estimulantes podrían afectar al sistema cardiovascular, aclara el portal web de VRIM.

La nutricionista Abigail Izguerra Fuentes explica, de igual forma en Doctoralia, que su efecto diurético representa un peligro, ya que el peso perdido será a causa de perder "agua y heces fecales" que a final de cuentas "se recuperarán al volver a hidratarse o comer".

En suma, el uso recurrente de este tipo de productos puede ocasionar que el "intestino se haga dependiente a éste producto" para poder evacuar, agrega, lo que es extremadamente peligroso para la salud.

¿Es bueno usar laxantes?

Yarabetzy Pantoja Mendoza, quien fuera nutrióloga de la Universidad del Valle de México, refirió para Infobae que productos como laxantes o tés laxantes afectan la microbiota intestinal, lo que puede ser perjudicial para el sistema inmune o la absorción de nutrientes, llevando a un desequilibrio electrolítico.

Gran cantidad de los productos milagrosos pueden promocionarse como naturales, más no por serlo no significa que son inofensivos para la salud. Esa es la razón por la cual "hay que tener mucho cuidado de todas aquellas acciones que se toman para lograr la pérdida de peso", señala.

Por ello, su respuesta es contundente: "este tipo de productos deberían ser un rotundo no", se lee en la plataforma.

El peligro aumenta en adultos mayores de 55 años, niños menores de 5 años y adultos que padecen ciertas enfermedades coexistentes, subraya la Food and Drug Administration (FDA).

Lo ideal es acudir con profesionales de la salud antes de emplear productos laxantes a fin de que proporcionen herramientas para mejorar la relación con la comida a través de enfoques flexibles, saludables y sostenibles a largo plazo.

