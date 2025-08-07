+ Salud ENFERMEDADES VIDA SALUDABLE Salud

NUTRICIÓN

¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

Los efectos de su consumo recurrente están lejos de ser beneficiosos, según profesionales de la salud. 

¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte

+SALUD

Existen un sin fin de productos que presumen de gran eficacia para la pérdida de peso, como es el caso del famoso té Piñalim. Sin embargo, los efectos de su consumo recurrente están lejos de ser beneficiosos, según profesionales de la salud. 

¿Qué es el Piñalim?

De acuerdo con el empaque del producto, se trata de un té a base de piña, linaza, té verde, té rojo y té blanco que es promocionado como ayuda para la pérdida de peso y la desintoxicación.

¿En realidad funciona? 

La nutrióloga clínica Hidemi Pérez Guerra compartió para el sitio de Doctoralia que además de impulsar el tránsito intestinal, ciertas personas pueden experimentar efectos secundarios.

Entre dichos efectos se incluyen diarrea, calambres abdominales, malestar gastrointestinal o deshidratación.

Por riesgo a la salud, Cofepris ordena retirar crema dental Colgate Total Clean Mint
TAMBIÉN LEE Por riesgo a la salud, Cofepris ordena retirar crema dental Colgate Total Clean Mint
Quienes aún cuenten con el producto pueden contactar a Colgate-Palmolive para gestionar su devolución

Estas reacciones adversas pueden variar según la sensibilidad individual a los componentes del Piñalim, además de que sus estimulantes podrían afectar al sistema cardiovascular, aclara el portal web de VRIM.


La nutricionista Abigail Izguerra Fuentes explica, de igual forma en Doctoralia, que su efecto diurético representa un peligro, ya que el peso perdido será a causa de perder "agua y heces fecales" que a final de cuentas "se recuperarán al volver a hidratarse o comer".


En suma, el uso recurrente de este tipo de productos puede ocasionar que el "intestino se haga dependiente a éste producto" para poder evacuar, agrega, lo que es extremadamente peligroso para la salud.

¿Cómo saber si soy alérgico al sol? Así puedes tratar este tipo de alergia
TAMBIÉN LEE ¿Cómo saber si soy alérgico al sol? Así puedes tratar este tipo de alergia
Además de las quemaduras y el cáncer de piel, existen las alergias al sol

¿Es bueno usar laxantes?


Yarabetzy Pantoja Mendoza, quien fuera nutrióloga de la Universidad del Valle de México, refirió para Infobae que productos como laxantes o tés laxantes afectan la microbiota intestinal, lo que puede ser perjudicial para el sistema inmune o la absorción de nutrientes, llevando a un desequilibrio electrolítico


Gran cantidad de los productos milagrosos pueden promocionarse como naturales, más no por serlo no significa que son inofensivos para la salud. Esa es la razón por la cual "hay que tener mucho cuidado de todas aquellas acciones que se toman para lograr la pérdida de peso", señala.


Por ello, su respuesta es contundente: "este tipo de productos deberían ser un rotundo no", se lee en la plataforma. 


El peligro aumenta en adultos mayores de 55 años, niños menores de 5 años y adultos que padecen ciertas enfermedades coexistentes, subraya la Food and Drug Administration (FDA).  


Lo ideal es acudir con profesionales de la salud antes de emplear productos laxantes a fin de que proporcionen herramientas para mejorar la relación con la comida a través de enfoques flexibles, saludables y sostenibles a largo plazo.

Contra el estreñimiento
VER MÁS Contra el estreñimiento
Integra a tu dieta estos alimentos y hábitos 

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de + Salud

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: piñalim

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de + Salud
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¡Cuidado con el Piñalim! Estos son los daños que puede ocasionarte


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404739

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx