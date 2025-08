Contra el estreñimiento

El estreñimiento es una afección que puede impactar a personas de todas las edades. Sin embargo, puede asentarse más en embarazadas, adultos mayores, personas con algún trastorno funcional del tracto gastrointestinal y malos hábitos.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases recomienda algunos alimentos para el correcto funcionamiento del tracto intestinal.

Fibra

Entre 22 a 34 gramos de fibra al día es lo que deben de consumir los adultos. Aunque hay personas que por la edad no les apetece comer este alimento, lo recomendable es que este alimento se integre poco a poco a la dieta.

Pan, pasta de trigo integral, avena, cereales con hojuelas de salvado, lentejas, frijoles negros, habichuelas, garbanzos, manzana con cáscara, naranjas y peras, además de zanahoria, brócoli, almendras y cacahuates, son algunas buenas fuentes de fibra.

Mucha agua

Además del agua natural recomendada de dos litros diarios, es recomendable ingerir otros líquidos como caldos y jugos de frutas y vegetales con endulzantes naturales para que la fibra pueda hacer mejor su trabajo.

Evitar la deshidratación es posible si se toma suficiente agua y otros líquidos, además de evitar el estreñimiento. La cantidad recomendada se puede saber si se acude con un profesional de la salud que pueda determinar la porción basándose en la talla, peso, estatura, salud y grado de actividad del paciente.

El consumo de papaya puede ser beneficioso para aliviar el estreñimiento gracias a su alto contenido de fibra, agua y enzima papaína, la cual facilita la digestión. Foto: Freepik

¡Cuidado!

Las complicaciones del estreñimiento, sobre todo cuando es de larga duración, pueden incluir hemorroides, fisuras anales, prolapso rectal e impactación facial.

Evítalos

Las personas que sufren estreñimiento deben evitar los alimentos con poca o nada fibra, como las papas fritas, comida rápida, carne, alimentos preparados que hayan sido previamente congelados y alimentos ultraprocesdos como hot dogs, hamburguesas, chocolates o pastas, según las recomendaciones del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

