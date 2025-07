Convertir el tiempo que pasas en el baño para hacer tus necesidades en un ritual de chequeo de redes sociales para ponerte al día o de horas infinitas de scrolleo en TikTok, puede comprometer tu salud rectal y digestiva en gran medida.

Más allá del simple hormigueo en las piernas o las marcas que deja el asiento en tus piernas, el aumento de la presión rectal puede acarrear problemas de salud que afectan la calidad de vida, advierte el sitio Proctolog. Te explicamos por qué.

¿Qué sucede si pasas más de 10 minutos sentado en el baño?

Expertos en coloproctología señalan que, a causa de esta práctica frecuente, es posible que aparezcan algunos trastornos:

Hemorroides. La postura y el esfuerzo excesivo propicia la acumulación de sangre en el ano. Esto puede ocasionar que los vasos sanguíneos del ano y la parte baja del recto se inflamen e hinchen, dando lugar a hemorroides que pican, duelen y, en ciertos casos, sangran durante la evacuación.

Prolapso rectal. Sí, el recto puede salirse a través del ano. La tensión continua de los músculos que sostienen la zona se debilitan y, con el tiempo, la pared del recto comienza a descender. La única solución es una intervención quirúrgica.

Fisuras en el ano. Con la presión y el roce constante, el tejido del canal anal se daña y pueden producirse desgarros o úlceras.

Problemas circulatorios. El retorno venoso se ve limitado debido a la posición. La presión sobre los muslos y glúteos favorece la aparición de hormigueo, calambres y pesadez. A raíz de ello pueden desarrollarse varices u otros trastornos vasculares.

Estreñimiento. Al prestar total atención al móvil, tu cerebro ignora las señales naturales de evacuación, lo que se deriva en un bloqueo intestinal, ¿el resultado? Constipación, también conocida como estreñimiento.

Transferencia de bacterias. El baño es un sitio propicio para la acumulación de bacterias, virus y hongos. Los folículos fecales pueden expandirse y contaminar objetos que tengas en tus manos, como tu celular. Esto puede derivar en distintas infecciones peligrosas para la salud.

¿Cuál es el tiempo recomendado para hacer del baño?

Proctolog refiere que una visita al baño no debería durar más de cinco minutos, aún cuando no has conseguido evacuar. En ese caso, lo ideal es intentarlo más tarde, al momento de sentir un nuevo aviso en el cuerpo.

Consejos para una buena salud anal

En los sitios del Instituto Médico Langle y USA Hemorrhoid Centers se leen una serie de sugerencias beneficiosas para la salud anal. Estas incluyen:

Beber suficiente agua y mantener una dieta rica en fibra derivada de frutas, verduras, granos enteros y legumbres. Esto mantiene las heces blandas y facilita las evacuaciones. Evitar el esfuerzo excesivo al evacuar. En su lugar, presta atención a la fibra y la hidratación. Consulta a un especialista en coloproctología si es necesario. Realizar actividad física regular, gracias a que promueve una digestión saludable. Acudir al baño solo cuando sientas ganas, sin anticiparse ante las falsas alarmas. Colocar un pequeño taburete para elevar las rodillas por encima de las caderas. La postura lograda alinea el recto y facilita la evacuación de heces. Evitar usar el celular durante la evacuación.

Es urgente acudir al médico si...

Sientes dolor en la zona anal, ya sea constante o punzante.

Tienes dolor y/o sangras al evacuar.

Dejas manchas amarillentas en la ropa interior.

Hay inflamación o sientes bultos en el ano mientras te limpias con el papel higiénico.

Piénsalo dos veces antes de dejar pasar el tiempo mientras estás en el baño. Desde problemas circulatorios hasta el prolapso rectal pueden asechar tu salud y, a su vez, comprometer tu calidad de vida.