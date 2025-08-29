Clima hoy en Coahuila: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de agosto?

Hoy, Viernes 29 de agosto, se prevé un clima soleado para gran parte de Coahuila, con temperaturas muy calurosas, que alcanzarán sus picos en la región norte, y la presencia de vientos ligeros, según información de METEORED.

Clima para hoy en Coahuila por región

Región Norte y Frontera

Ciudad Acuña y Villa Hidalgo registran máximas de 40 a 41 °C, acompañadas de mínimas alrededor de 27 °C. El clima se mantendrá soleado la mayor parte del día y los vientos soplarán con dirección variable, aportando un poco de alivio ante el intenso calor.

Región Centro

Monclova y Sabinas presentan condiciones similares. Se esperan máximas de 39 a 40 °C y mínimas de 24 y 26 °C, respectivamente. A lo largo del día habrá cielos despejados y vientos ligeros.

Región Sureste

Saltillo gozará un ambiente más fresco en comparación con el resto del estado, con una máxima de 28 °C y mínima de 15 °C. Sin embargo, experimentará nubes dispersas y posibles tormentas aisladas entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Región Laguna

En Torreón se esperan temperaturas entre los 21 °C a los 36 °C como máxima. Durante la mañana y hasta el medio día habrá día soleado, pero a partir de las 14 horas comenzarán a nublarse. Mientras que en Parras de la Fuente se espera un clima más templado con mínimas de 18 °C y máximas de 29 °C.

Región Sierra Mojada y Hércules

En ambas ciudades se esperan cielos soleados con máximas de 33 °C y mínimas de 21 °C. No obstante, Sierra Mojada experimentará nubes y claros desde las 10 de la mañana, en tanto que en Hércules el día se mantendrá de forma similar desde las 9. No hay predicciones de lluvia.