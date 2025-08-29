Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Pronóstico del clima

Clima hoy en Coahuila: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de agosto?

Se espera un día caluroso con vientos ligeros en gran parte de Coahuila, pero algunas regiones tendrán temperaturas más templadas.

Conoce el pronóstico del clima para hoy viernes 29 de agosto en cada región. [Especial]

Conoce el pronóstico del clima para hoy viernes 29 de agosto en cada región. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Hoy, Viernes 29 de agosto, se prevé un clima soleado para gran parte de Coahuila, con temperaturas muy calurosas, que alcanzarán sus picos en la región norte, y la presencia de vientos ligeros, según información de METEORED. 

Conoce cuál es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades del estado. 

Clima para hoy en Coahuila por región

Región Norte y Frontera

Ciudad Acuña y Villa Hidalgo registran máximas de 40 a 41 °C, acompañadas de mínimas alrededor de 27 °C. El clima se mantendrá soleado la mayor parte del día y los vientos soplarán con dirección variable, aportando un poco de alivio ante el intenso calor.

No olvides utilizar protector solar, especialmente al medio día. [Unsplash]
No olvides utilizar protector solar, especialmente al medio día. [Unsplash]

Región Centro


Monclova y Sabinas presentan condiciones similares. Se esperan máximas de 39 a 40 °C y mínimas de 24 y 26 °C, respectivamente. A lo largo del día habrá cielos despejados y vientos ligeros.

Fuertes lluvias dejan afectaciones en Saltillo
VER TAMBIÉN Fuertes lluvias dejan afectaciones en Saltillo


Región Sureste


Saltillo gozará un ambiente más fresco en comparación con el resto del estado, con una máxima de 28 °C y mínima de 15 °C. Sin embargo, experimentará nubes dispersas y posibles tormentas aisladas entre las 14:00 y las 17:00 horas. 


Región Laguna


En Torreón se esperan temperaturas entre los 21 °C a los 36 °C como máxima. Durante la mañana y hasta el medio día habrá día soleado, pero a partir de las 14 horas comenzarán a nublarse. Mientras que en Parras de la Fuente se espera un clima más templado con mínimas de 18 °C y máximas de 29 °C.

¿Lloverá en Coahuila? Así luce el pronóstico del clima para el sábado 30 y domingo 31 de agosto
VER TAMBIÉN ¿Lloverá en Coahuila? Así luce el pronóstico del clima para el sábado 30 y domingo 31 de agosto
Saltillo y Ramos Arizpe podrían recibir tormentas, mientras otras ciudades se preparan para un fin de semana caluroso y soleado.

Región Sierra Mojada y Hércules


En ambas ciudades se esperan cielos soleados con máximas de 33 °C y mínimas de 21 °C. No obstante, Sierra Mojada experimentará nubes y claros desde las 10 de la mañana, en tanto que en Hércules el día se mantendrá de forma similar desde las 9. No hay predicciones de lluvia.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Pronóstico del tiempo Coahuila Clima

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Conoce el pronóstico del clima para hoy viernes 29 de agosto en cada región. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410162

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx