Acuña y Piedras Negras son las fronteras más seguras de México: Manolo Jiménez Salinas

RENÉ ARELLANO

Las fronteras de Coahuila son las más seguras de México, aseguró Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado, durante su visita al municipio de Acuña la tarde del martes, donde participó en la entrega de patrullas y armamento para la policía municipal.

El mandatario estatal reiteró su compromiso con los acuñenses y coincidió con el alcalde de Acuña en que esta ciudad fronteriza es una de las más seguras del país, señalando que actualmente el INEGI aún no mide otros municipios.

"En el INEGI no miden todavía Monclova y Acuña, por temas del INEGI, pero nosotros tenemos las mediciones, y la seguridad que aparece en el INEGI con el municipio de Piedras Negras, pues prácticamente se replica en Acuña por lo que podemos decir que las fronteras de Coahuila son las más seguras del país", indicó el gobernador.

Recordó que en campaña dijo que iban a estar muy cerca de Acuña, con mucho cariño, con mucho apapacho y señaló que en materia de seguridad está cumpliendo.




               
               


               

               
               

               
               
               
