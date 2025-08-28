Fuertes lluvias dejan afectaciones en Saltillo

Diversas afectaciones se registraron al sur, centro y oriente de Saltillo, tras las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este jueves.

Según reveló Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, a pesar de la intensidad no hubo personas lesionadas durante la jornada.

Asimismo, reveló que en la colonia González se tomó conocimiento de la caída de una barda, la cual afectó a tres vehículos.

En el lugar, elementos de la Unidad de Policía Cibernética acudieron como primeros respondientes para resguardar el área y revisar que no hubiera lesionados.

Además, en el cruce de las calles González Lobo e Hidalgo, en la Colonia República, cuatro vehículos fueron arrastrados por la corriente; además, las personas afectadas fueron atendidas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, elementos del Grupo de Reacción Sureste, brindaron apoyo a una familia en la colonia Centenario, la cual sufrió la inundación de su vivienda.

De igual manera, la Policía Municipal brindó apoyo a una familia en la calle prolongación Matamoros, que también se vio afectada por la acumulación de agua en el interior de su casa.

Mientras que en el cruce de Presidente Cárdenas y Álvaro Obregón, la carpeta asfáltica sufrió diversos daños, por lo que las cuadrillas del Gobierno Municipal comenzaron las labores de reparación.

Mientras que elementos de la Policía de Saltillo apoyaron a automovilistas en vialidades afectadas por la lluvia como en las calles Miguel Hidalgo y Francisco Coss, y cerraron el cruce de la calle Rayón, antes de Presidente Cárdenas, ante los daños ocasionados por los escurrimientos.

También, cerraron el paso en el cruce de Obregón y Presidente Cárdenas, así como en la calle Mixcoac y Obregón.

En la colonia Chapultepec auxiliaron a 3 automovilistas afectados por los escurrimientos y cuyos vehículos fueron arrastrados por la corriente.

Tras los hechos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los elementos de la Policía Preventiva y el GRS brindaron apoyo en 10 casas que registraron inundaciones, así como a 43 vehículos que fueron afectados por fuertes escurrimientos o descompusturas en vialidades.