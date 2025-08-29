¿Lloverá en Coahuila? Así luce el pronóstico del clima para el sábado 30 y domingo 31 de agosto

El pronóstico del clima para este sábado 30 y domingo 31 de agosto en Coahuila muestra un panorama variado, con tormentas en algunas regiones y calor extremo en otras. Las autoridades meteorológicas advierten que ciudades como Saltillo y Ramos Arizpe podrían registrar lluvias intensas, mientras que Piedras Negras, Sabinas y Ciudad Acuña se mantendrán bajo cielos despejados y temperaturas que rozan los 40 grados.

Este contraste climático obliga a los habitantes de la entidad a prepararse según su zona. Mientras unos sacan el paraguas, otros buscan refugio del sol. El fin de semana será un verdadero mosaico meteorológico.

Zonas con riesgo de lluvia

Según el pronóstico, Saltillo tendrá tormentas con temperaturas que oscilarán entre los 28°C y los 15°C. Ramos Arizpe también se perfila para recibir lluvias, con un rango térmico de 31°C a 17°C. Estas condiciones podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas propensas a encharcamientos.

En contraste, ciudades como Torreón, Sierra Mojada y Hércules tendrán cielos parcialmente nublados, sin previsión de lluvia, pero con temperaturas cálidas que rondan los 33°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el calor será protagonista.

Calor extremo en el norte del estado

El norte de Coahuila vivirá un fin de semana abrasador. Piedras Negras alcanzará los 41°C, mientras que Ciudad Acuña y Sabinas se mantendrán en los 40°C. Monclova y Melchor Múzquiz también estarán cerca de esos registros, con cielos despejados y mínimas que no bajan de los 24°C.

Este tipo de clima puede representar riesgos para la salud, especialmente para adultos mayores y niños. Se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa ligera.

Tormentas aisladas y calor extremo: el pronóstico del clima divide al estado este fin de semana/ Especial

Villa Hidalgo y Parras de la Fuente tendrán un respiro del calor extremo. Con máximas de 29°C y mínimas de 18°C, el pronóstico indica cielos parcialmente nublados y condiciones agradables para actividades recreativas. Cuatrociénegas y San Pedro de las Colonias, por su parte, mantendrán temperaturas entre los 36°C y 24°C, sin señales de lluvia.

Estas regiones podrían ser ideales para quienes buscan escapar del calor sofocante del norte sin preocuparse por tormentas.

El clima en Coahuila este fin de semana será tan diverso como su geografía. Desde tormentas en el sur hasta calor extremo en el norte, el pronóstico exige atención y preparación. Ya sea que planees salir de paseo, asistir a un evento o simplemente descansar, revisar las condiciones meteorológicas de tu ciudad será clave para disfrutar sin sorpresas.