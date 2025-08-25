Lluvias podrían refrescar a La Laguna este lunes

La tarde de este lunes podría traer lluvias a la Región Lagunera, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que advierte sobre condiciones atmosféricas inestables en gran parte del país. En Torreón, se prevé cielo medio nublado, viento moderado y una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con mínima de 20.

El reporte para la Comarca Lagunera indica un ambiente cálido por la mañana y caluroso por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 33 grados centígrados como máximas, y entre los 20 y 23 grados como mínimas. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día, se espera un incremento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde.

Conagua explicó que diversos fenómenos meteorológicos están convergiendo para generar precipitaciones en distintas regiones del país, como el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste; una vaguada en altura, combinada con aire húmedo, ocasionará lluvias fuertes en el noreste; un canal de baja presión y la humedad proveniente del Golfo de México generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y oriente del país; la onda tropical número 25 afectará Guerrero, mientras que el aire húmedo del Pacífico traerá lluvias intensas al occidente; finalmente, el Mar Caribe y la onda tropical número 26, que ingresará por la tarde, propiciarán lluvias intensas en el sureste y fuertes en la Península de Yucatán.

Ante la posibilidad de lluvias en la región, autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas de tránsito vehicular, áreas propensas a encharcamientos y espacios abiertos.