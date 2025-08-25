Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Pío López Obrador Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

Rabia en humanos ¿cómo se contagia y cuáles son los síntomas?

Tras deceso de joven de 17 años por rabia en Zacatecas crece el interés en la enfermedad. Conoce cómo se contagia y los síntomas que tiene la rabia humana.

La rabia cobra la vida de una joven en Zacatecas, cómo se transmite a humanos y cuáles son sus síntomas. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

El domingo 24 de agosto, la Secretaria de Salud de Zacatecas dio a conocer que una joven de 17 años infectada con rabia falleció al presentar una falla multiorgánica, mientras se encontraba hospitalizada en el HGZ 1 del IMSS. 

Aunque aún se espera la confirmación de los resultados definitivos del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), el caso ha prendido las alertas y los protocolos de la Secretaria de Salud de Zacatecas para evitar otros contagios, pues en más de cuarenta años no se registraba un caso de rabia humana.

Ante el lamentable deceso de la joven, crece el interés por saber cómo se contagia la rabia en humanos y cuáles son sus síntomas característicos para actuar a tiempo. 

¿Cuándo se descubrió y cuál es la cura para la rabia?

Esta es una enfermedad que se transmite a los humanos principalmente a través de la saliva de animales infectados con el virus.  
¿Cómo se contagia la rabia en humanos?


De acuerdo con Gobierno de México, la rabia es una enfermedad viral propia de los animales, que suele atacar a casi todos los mamíferos; causando en ellos un comportamiento agresivo que hace que quieran morder a cualquier persona o animal que se les aproxime. 


La rabia se puede transmitir por animales domésticos y fauna silvestre. [Pexels]
La rabia se puede transmitir por animales domésticos y fauna silvestre. [Pexels]


Entre los animales más propensos a transmitir la rabia se encuentran los murciélagos, coyotes, zorros, mapaches y zorrillos; según indica Mayo Clinic.


Arranca campaña de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización de mascotas en Matamoros
Sin embargo, la rabia puede transmitirse a humanos a través del contacto con la saliva de un animal enfermo; ya sea un animal doméstico o fauna silvestre. Puede transmitirse incluso sin una mordedura, basta con tener una herida, rasguño profundo o quemadura en la piel  que entre en contacto con la saliva, para que el virus penetre en el organismo y se dirija al sistema nervioso central.


¿Cuáles son los síntomas y evolución de la rabia humana?


La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el período de incubación de la rabia puede durar de 2 a 3 meses; pero puede oscilar de una semana a un año, dependiendo del lugar por donde entra el virus, así como la cantidad que ingresa al organismo.



Los síntomas de rabia en humanos son fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vomito, sensación de hormigueo, picor o comezón en la herida, dificultad para respirar o tragar saliva. 


Evolución de la rabia humana como enfermedad


Una vez que el virus se desplaza al sistema nervioso central, hay una inflamación progresiva del encéfalo y la médula espinal que acaba produciendo la muerte.



En muy pocos casos el tratamiento representa una cura, y quienes logran sobrevivir la enfermedad sufren algún déficit neurológico. 


Por lo que las autoridades de salud recomiendan que en caso de sufrir una picadura o mordedura de un animal sospechoso de tener rabia, lo mejor es buscar atención médica inmediata para recibir tratamiento.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx