Arranca campaña de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización de mascotas en Matamoros

El secretario de la Salud, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que dicha campaña se realizará en conjunto con la estrategia Mejora y con el municipio, lo cual permitirá llevar las brigadas a las colonias y comunidades rurales en los municipios de conforman la Comarca Lagunera.

“El objetivo es claro, evitar la presencia de casos de rabia humana y detectar oportunamente los casos de rickettsiosis que pidieran presentarse en las familias, especialmente entre niños y niñas”.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades; Iván Moscoso González, expuso que, con estas acciones se hace un frente común a los problemas de salud pública y tienen que ver las familias de las comunidades y colonias.

“Es por eso que todos en conjunto tenemos que afrontarlos, tenemos que apoyar y aportar un granito de arena, estas actividades van a rendir frutos y definitivamente el cuidar a nuestras mascotas van a traer beneficio, no solamente con este tipo de estrategias, sino por que estamos cuidando el bienestar con las familias, al prevenir la rabia con la vacuna antirrábica, el prevenir la garrapata con las etnodesparasitaciones que vamos a estar llevando a cabo con los baños medicados”.

El titular de la Dirección de Mejora Matamoros, Efaín Agüero Huitrón, destacó que, en conjunto con la Dirección de Salud, Desarrollo Social, Control Animal y otros departamentos, todos los días de la semana trabajan para poner su granito de area en la salud de los habitantes del municipio.

Agregó que incluso, los miércoles y sábados con el “Mercadito Mejora”, los acompaña una brigada con un modulo de esterilización, de tal forma que en lo que corresponde al municipio se trabaja para atender a las mascotas para que no se conviertan en un problema de salud