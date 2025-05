¿Qué pasa si comiste algo con moho? Instituciones detallan qué hacer

Es posible que alguna vez hayas consumido alimentos con moho por descuido o error puesto que algunos hongos ni siquiera son visibles hasta que comes el primer bocado. Sin embargo, ¿basta con sólo retirar el pedazo con hongos y consumir el resto? ¿hay peligro para la salud de consumir el alimento con moho? Instituciones de salud responden la incógnita.

Principalmente, debes saber que el mundo está repleto de una infinidad de microorganismos que nos acompañan a diario. Los hay en todas partes. En tu organismo, en los animales, en las superficies y en las plantas, por ejemplo.

Los hongos son uno de dichos seres microscópicos presentes en el planeta. Habitan en las plantas y en los animales, y se reproducen mediante esporas que no son visibles a simple vista, las cuales pueden ser transportadas ya sea por agua, aire o insectos.

TAMBIÉN LEE ¿Sientes que te caes cuando duermes? Esta es la explicación de expertos

Se trata de un fenómeno que experimenta un gran porcentaje de la población

La humedad y la temperatura entre 25 y 30 grados centígrados son los principales factores que favorecen la reproducción de los hongos, condiciones que perfectamente brindan los alimentos.

De ahí se desprenden diversas especies de hongos alimentarios que suelen ser inofensivos, aunque ciertos tipos pueden producir micotoxinas, que son sustancias tóxicas que pueden afectar la salud humana.

¿Qué pasa si comiste algo con moho?

Si la cantidad fue mínima y eres una persona sana, no deberías preocuparte por una afección de salud. La clínica Cleveland señala que, en ese caso, si se consumió algún alimento con moho por casualidad, no es necesario darle mayor importancia. Aún así, no se debe descartar que los principales riesgos asociados a la ingesta de moho, explica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), son:

Problemas respiratorios

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea

Irritación

De igual forma, las micotoxinas pueden causar daños por intoxicación, lo que puede perjudicar al hígado, riñones, el bazo, entre otros órganos.

TAMBIÉN LEE Por esta razón no deberías llevar el celular en el bolsillo del pantalón

El contacto directo con el teléfono celular podría traer consecuencias graves para la salud.

En contraste, el riesgo persiste si se consumió una cantidad abundante o te encuentras expuesto a toxinas a menudo, presentándose afecciones como:

Problemas de memoria

Niebla cerebral

Maros y ansiedad

Trastornos inmunológicos

Inflamación

Aumento del riesgo de cáncer

Éste último incrementa en especial por las alfatoxinas, que son toxinas producidas por el género Aspergillus potencialmente presentes en frutos secos, cacahuates, arroz, maíz, higos, especias, cacao en grano o aceites vegetales crudos.

Ante la presencia de cualquier síntoma, se sugiere acudir inmediatamente con su proveedor o proveedora de atención médica para evitar daños importantes que puedan perjudicar la salud a largo plazo.

TAMBIÉN LEE El trastorno que enfrenta Humberto Vélez por el que corre 'peligro de no despertar'

El profesional de la voz reveló que a pesar de que se encuentra muy bien, la edad le ha cobrado factura.

¿Qué hacer si encuentras moho en los alimentos?

Según el tipo de alimento, la Universidad Nacional Autónoma de México aconseja lo siguiente:

Alimentos duros o densos: cortar la parte afectada y un poco más. (zanahoria, queso duro, otros)

cortar la parte afectada y un poco más. (zanahoria, queso duro, otros) Alimentos húmedos: desecharlos, ya que la extensión del moho es menos evidente. (yogur, humus, queso blando, otros)

desecharlos, ya que la extensión del moho es menos evidente. (yogur, humus, queso blando, otros) Carnes y pescados: desecharlos. Aunque el hongo muera al cocinarlos, las toxinas permanecen.

desecharlos. Aunque el hongo muera al cocinarlos, las toxinas permanecen. Alimentos porosos: desecharlos. Son alimentos de fácil penetración del hongo y diseminación de esporas. (pan, bizcochos, otros)

TAMBIÉN LEE ¿A qué edad y bajo qué circunstancias se debe dejar de tomar café?

Expertos recomiendan disminuir el consumo del café a cierta edad.