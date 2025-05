El trastorno que enfrenta Humberto Vélez por el que corre 'peligro de no despertar'

Hace un mes, el reconocido actor de doblaje, radio, teatro y televisión Humberto Vélez compartió a través del pódcast El Retake con Luis Carreño la relación entre la fama y el doblaje, la evolución de dicha industria, así como la situación de salud a la que se enfrenta.

Sin alarmar, durante la charla con Luis, actor que le da vida a personajes como Bob Esponja y Doctor Who, el profesional de la voz reveló que a pesar de que se encuentra muy bien, la edad le ha cobrado factura.

"Estoy como se puede estar a los 70 años, con todos los achaques de la edad propios, convirtiéndose en enfermedades crónico degenerativas anuncio de la próxima muerte. No sé cuándo me voy a morir. La estoy aguantando con bastante elegancia, entereza", expresó Vélez.

El actor expresó que padece un trastorno llamado apnea del sueño, el cual suele ser común en la vejez. En esta afección, la respiración se detiene y se reinicia en muchas ocasiones durante el sueño, de acuerdo con National Heart, Lung, and Blood Institute.

"Necesito un respirador nocturno porque dejo de respirar ciento treinta y tantas veces cada noche durante 36 segundos cada vez. Cada vez es más peligro de no respirar y ya no despertar", se sinceró. "Me pusieron un respirador, tengo audífonos para la sordera, tengo lentes intraoculares y otros lentes por fuera", agregó.

A la par, el también director de doblaje resaltó que "El ánimo es lo que importa" cuando se atraviesa por situaciones complicadas de salud, que a la vez suelen ser parte natural de la vida al envejecer. Añadió que aunque es posible que el cuerpo se deteriore, lo esencial es que funcione "el deseo de seguir adelante", incluso hasta cuando "pelear" ya no sea una alternativa.

¿Por qué ocurre la apnea del sueño?

De acuerdo con Mayo Clinic, existen varios tipos de apnea del sueño, cuyas causas varían en función de su clasificación: apnea obstructiva del sueño (AOS) y apnea central del sueño, primordialmente.

En la AOS la edad es el punto central. Conforme se envejece, el sistema muscular experimenta pérdida de masa y fuerza, así como una reducción en la capacidad de la contracción muscular, principalmente. En parte, son esos cambios los que provocan que los músculos se relajen y bloqueen el flujo de aire a los pulmones.

Por otro lado, la apnea central del sueño "ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración", describe la clínica.

Entre los síntomas más frecuentes se incluyen los ronquidos fuertes, jadear al respirar mientras se duerme, despertar con la boca seca, dolor de cabeza por la mañana, irritabilidad, hipersomia, insomnio o dificultad para prestar atención mientras se está despierto.

Asimismo, existen factores que aumentan las probabilidades de que la apnea del sueño se presente, tales como sobrepeso, circunferencia del cuello, ser del sexo masculino, tener las vías respiratorias estrechas, fumar, tener trastornos cardíacos, consumo de alcohol y congestión nasal.

El Instituto del Sueño Barcelona señala que, de no abordar el problema, pueden presentarse complicaciones que comprenden hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, problemas hepáticos, fatiga y muerte súbita cardiaca.

