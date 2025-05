Problemas de pareja: ¿cuándo es necesario ir con un especialista?

Llevar una relación de pareja duradera es complejo, por lo que en ocasiones se vuelve necesaria la ayuda profesional. Gustavo Alonso González Gamero, psicoterapeuta del Centro Psicoterapéutico SAGÚ y con amplia experiencia en temas relacionados a la sexualidad, comparte con esta publicación algunos aspectos a tomar en cuenta al momento de solicitar apoyo con un experto de la psicología.

¿Cuándo ir?

El especialista considera que lo ideal es tener un terapeuta de cabecera para los momentos difíciles, pero es todavía más específico en cuestiones de pareja:

“Pienso que es necesario ir a psicoterapia cuando mis herramientas emocionales no son convivir en pareja. O sea, por ejemplo, hablando de pareja, tenemos un problema, no se pagó el agua, se le olvidó a alguno de los dos pagar el agua y nos cortaron el agua. Entonces, sigue, un conflicto de la pareja. Si la pareja por sí sola logra resolver el conflicto de buena manera, es lo correcto. Pero si un conflicto tan sencillo genera grandes reclamos, gritos, incluso insultos, hasta cuestiones físicas, estaríamos hablando que la pareja no tiene esos recursos emocionales para sobrellevarlo. Entonces se requiere de un proceso de acompañamiento”.

Esto tiene la finalidad de brindar estas herramientas para sobrellevar desde cuestiones pequeñas hasta más complicadas, como una infidelidad.

La formación

Lo esencial al momento de elegir a un terapeuta es ver sus credenciales. Esto es posible mediante páginas gubernamentales, como el Registro Nacional de Profesiones, que permiten conocer sus títulos.

“Hay que ver que tenga su licenciatura, su maestría y, si tiene, su doctorado. Porque muchos, como coaches de vida, creen que por estudiar otra licenciatura y una maestría o algo así, ya te brinda los conocimientos básicos de psicología. Cuando es muy diferente, porque nosotros como psicólogos conocemos el desarrollo general de las diferentes etapas de la vida y eso da una base muy sólida en relación al desarrollo humano”.

Luego de esto, se debe conocer sus especializaciones, que tenga su maestría en psicoterpia, y ver que el enfoque nos agrade, así como su formación continua.

Una razón común

En más de 15 años atendiendo parejas y la sexualidad desde la psicología, González Gamero considera que este último es un tema común al momento de buscar ayuda.

“Esto porque es uno de los pilares de la vida en pareja. Por un lado está el compromiso, que se refiere a la parte social, por otra parte está la intimidad, que es una cuestión más emocional, y otro es la pasión, que se refiere al erotismo dentro de la pareja. En la sexualidad se ve proyectada la dinámica de la pareja.

“Si es una pareja que platica poco en el día, se da que tampoco tienen oportunidad de conversar de la intimidad, de sus gustos. Uno puede medir como viene la pareja al ver cómo vive su sexualidad. Se ve impactada la vida sexual de la pareja dependiendo de los recursos emocionales de la pareja. Si tienen muchos, es más abierta; si tienen pocos, es una sexualidad más bloqueada”.

Impedimentos

No siempre es sencillo aceptar que se necesita ayuda profesional. Hay varias razones, y el especialista considera algunos que ha visto de manera recurrente:

“Uno está relacionado con la figura masculina y su incapacidad de pedir ayuda en general, y todavía más cuando es ayuda emocional. Es parte de esta cultura machista que impide al hombre buscar ayuda, como si estuviera mal reconocer que no se tienen esas herramientas o conocimientos. Y esto genera mucha inestabilidad para un hombre que justo no tiene la certeza de quién es”.

No hablar de sexualidad, considerarla un tabú o tratarle solo con alardes, tampoco abona a buscar ayuda o plantear dudas. Sumado a que existe la creencia de que las redes o la pornografía pueden proveer toda la información necesaria en materia sexual.

Duración de los procesos

La duración depende del enfoque que use el psicoterapeuta. De acuerdo a González Gamero, en la terapia breve son procesos muy cortos, de entre seis a 12 sesiones, porque se identifican necesidades claras y se plantean como objetivos, sin desviarse.

Por otra parte, otros enfoques plantean objetivos sin limitar las sesiones. E incluso hay unas que consideran que sean de por vida.

En cuanto a la periodicidad, depende de la urgencia y la necesidad. Lo normal es que sea una sesión por semana, luego dos por mes, una por mes.

Sin embargo, más allá del enfoque, lo necesario es que el paciente o la pareja note cambios.

“Desde mi punto de vista, la pareja o la persona necesita identificar que va a avanzando. Porque lo peor que puede pasar en psicoterapia es que no pase nada, que no se avance. Es válido avanzar poco a poco o muy rápido”.