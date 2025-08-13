¿Lavar o no lavar el pollo? Esta es la forma correcta de cocinarlo 

Aunque lavar el pollo crudo antes de cocinarlo es una costumbre arraigada en muchas cocinas, esta técnica sigue generando debate entre los expertos en salud, ¿pero por qué? ¿Es realmente peligroso lavar el pollo o es más peligroso no lavarlo?

¿Se debe lavar el pollo crudo?

Autoridades como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han emitido advertencias claras sobre esta práctica, desmintiendo el mito de que es una medida de higiene.

Los expertos coinciden en que, lejos de eliminar microbios, lavar el pollo crudo puede aumentar el riesgo de intoxicación alimentaria.

El pollo crudo puede estar contaminado con bacterias como Campylobacter, Salmonella o Clostridium perfringens. La principal forma de eliminar estos microbios es a través de una cocción adecuada.

Según un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el fregadero de 1 de cada 7 personas que habían lavado pollo crudo seguía contaminado con microbios incluso después de haberlo limpiado.

La razón es que al lavar el pollo, las gotas de agua salpican la bacteria alrededor del fregadero y otros utensilios de cocina, contaminando así superficies que luego entrarán en contacto con otros alimentos.

El CDC es enfático al afirmar que no es necesario lavar el pollo crudo antes de cocinarlo, ya que el proceso de cocción a la temperatura adecuada es lo que garantiza su seguridad.

¿Cuál es la forma correcta de preparar el pollo?

Para disfrutar de un pollo nutritivo y seguro, los expertos de la CDC y la OMS recomiendan:

Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular pollo crudo. Haz lo mismo si has estado preparando otros alimentos, como pescado o carne cruda, y vas a manipular otros productos. Utiliza una tabla de cortar y utensilios diferentes para el pollo crudo y evita poner alimentos cocidos, verduras o frutas frescas sobre superficies que hayan estado en contacto con la carne cruda. Lava a fondo las tablas de cortar y los utensilios de cocina con agua jabonosa caliente después de haber preparado el pollo. Descongela completamente el pollo, la carne o el pescado antes de cocinarlos. De ser posible utiliza un termómetro de alimentos para asegurarte de que el pollo alcance una temperatura interna segura de al menos 70°C en toda la masa del alimento.

Seguir estas sencillas pautas no solo garantiza la seguridad de lo que comes, sino que también evita la propagación de bacterias dañinas en tu cocina, protegiendo así la salud de toda la familia.

