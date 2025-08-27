Fernández Noroña presentará denuncia contra “Alito” Moreno

La sesión de la Comisión Permanente del Senado finalizó con un altercado físico entre Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro “Alito” Moreno (PRI).

El intercambio de dichos y agresiones se registró cuando el también dirigente del PRI subió a la tribuna

En medio de empujones ocurridos justo después del Himno Nacional, el senador Noroña afirmó que fue agredido y anunció que presentará una denuncia por los daños sufridos.

Declaraciones de Fernández Noroña

El legislador morenista relató que, al terminar el Himno Nacional, Alejandro Moreno se le acercó exigiendo la palabra, a lo que él respondió con un “no me toques”, fue entonces que, según su testimonio, recibió un empujón y resultó agredido.

Fernández Noroña calificó este episodio como un hecho sin precedente en la vida parlamentaria y adelantó que interpondrá una denuncia formal por lesiones y daños.

Añadió que no será la única acción, pues también un trabajador identificado como Emiliano habría resultado afectado durante el jaloneo, por lo que ambos procederán legalmente.

El senador adelantó que convocará a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para analizar este asunto y abrir la posibilidad de solicitar el desafuero de los legisladores involucrados en la agresión.

En su mensaje, subrayó que la violencia no debe tener cabida en la vida política y exigió respeto a las instituciones.

Respuesta de “Alito” Moreno

Vía X, Alejandro Moreno defendió su versión de los hechos y acusó a Morena de haber manipulado el orden del día para silenciar a la oposición, según explicó, lo sucedido fue consecuencia de que no se le respetó el derecho de palabra en la sesión.

'Alito' Moreno responde a Noroña tras agresiones en el Senado

Moreno aseguró que el primer empujón vino de Noroña y lo calificó como un acto cobarde, también señaló que lo ocurrido forma parte de una estrategia del partido en el poder para imponer control y callar a las voces críticas.