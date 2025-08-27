Si llegamos a los golpes es lo que ellos han construido: ‘Alito’ Moreno

Tras el altercado registrado en el Senado con Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ofreció una conferencia de prensa en la que justificó su actuación y acusó al legislador petista de haberlo empujado luego de que reclamara por el cierre de la sesión entonando el Himno Nacional sin discutir un tema pendiente.

Acompañado por legisladores de su bancada, Moreno Cárdenas aseguró que el episodio refleja un clima político cada vez más tenso y responsabilizó a Morena de propiciar escenarios de confrontación y no de diálogo.

Al ser cuestionado sobre si los próximos encuentros legislativos podrían derivar en más episodios de violencia, 'Alito' respondió que dicha situación es consecuencia de la forma en que la mayoría parlamentaria ha conducido el trabajo legislativo.

“La violencia es consecuencia de lo que Morena ha construido. Nosotros hemos demostrado una posición firme, clara, contundente, y de carácter, dispuestos al diálogo. No quieren construir, quieren polarizar y esto va a llegar hasta donde tope porque nos vamos a ver en la sesión general en la Cámara de Diputados y a nosotros ni nos van a doblar y menos nos van a echar para atrás. A nosotros nos sobra carácter, determinación… Yo no soy el cobarde de Fernández Noroña que sale corriendo”, acusó.

Asimismo, señaló que su oposición al actual gobierno ha sido constante desde el sexenio pasado, e insistió en que la oposición no permitirá que se les silencie en el Congreso.