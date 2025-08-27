Este miércoles, “Alito” Moreno agredió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña al concluir la sesión de Comisión Permanente.

El intercambio de dichos y agresiones se registró cuando el también dirigente del PRI subió a la tribuna y varios legisladores se confrontaron, lo que pudo ser captado por unos minutos.

En redes sociales, Fernández Noroña denunció que “Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente”

Aparte de tacharlos de “Montoneros”.

En conferencia de prensa, “Alito” Moreno, acompañado de legisladores de su bancada justificó su actuación al acudir a reclamar a Noroña por cerrar la sesión entonando el Himno Nacional y no discutiendo un tema pendiente, aseguró que cuando le pidió explicaciones este le respondió con un empujón.

Moreno declaró que serán "momentos oscuros para la República y el Congreso, porque no nos pueden quitar el derecho de opinar y de hablar porque nosotros representamos a los ciudadanos también".

Información en desarrollo.

'Alito' Moreno agrede a Fernández Noroña al concluir sesión de Comisión Permanente | Video