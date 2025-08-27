Senador priista Néstor Camarillo se integra a bancada de MC en el Senado

A tan sólo dos días de que anunció su renuncia al PRI, el senador Néstor Camarillo se sumó este miércoles al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

En conferencia de prensa, luego de que el coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, le dio la bienvenida, el expriista se limitó a decir que cerró un ciclo en el PRI y abre una nueva etapa en MC, sin revelar los motivos de su repentino cambio de partido.

"Ha habido muchos rumores, pero hoy llegan a su fin. La política se honra con trabajo, no con rumores. Así como el águila renueva su plumaje para seguir volando alto, un político necesita renovar sus ideas , sus formas de comunicar y su cercanía con la gente para no quedar atrapado en el pasado", señaló.

"Yo creo en los ciclos y como un demócrata hoy inicio uno nuevo, estoy aquí para evolucionar, para crecer, para volar. Este es un movimiento que abraza las causas ciudadanas, que pone al centro de sus decisiones a la gente", agregó.

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que con el expriista existen muchas coincidencias programáticas y afinidades políticas.

" Nos da mucho gusto anunciar que el senador Néstor Camarillo será a partir del día de hoy integrante de nuestra bancada . Nos honra muchísimo poder darle la bienvenida a alguien como Néstor Camarillo, que comparte por supuesto convicciones, valores y sobre todo la voluntad de trabajar por las y los mexicanos, como se lo ha propuesto la bancada naranja", apuntó.

"Reconocemos la valentía del senador Néstor Camarillo para dar un paso hacia Movimiento Ciudadano y debo decirles que con el senador Camarillo hay muchas coincidencias programáticas y por supuesto muchas afinidades de carácter político. Es un hombre que ha demostrado un trabajo incansable, no sólo por México sino por su estado natal, Puebla, su trayectoria habla por sí sola".

Con la incorporación de Camarillo, la bancada de MC en el Senado crece a seis integrantes.