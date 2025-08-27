FEMSA prefiere cerrar tiendas antes que ceder ante extorsiones

FEMSA, a través de su director de Asuntos Corporativos, Roberto Campa Cifrián, aseguró que la empresa no sostiene ningún tipo de diálogo con grupos criminales.

Ante cualquier intento de extorsión, la corporación opta por cerrar establecimientos como tiendas Oxxo o centros de distribución en lugar de ceder, este mensaje reafirma la política de cero tolerancia ante la presión del crimen organizado.

Política de cero diálogo frente al crimen organizado

Roberto Campa Cifrián ex diputado en el Congreso de la Unión, dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de negociación con el crimen organizado.

Cuando estas agrupaciones han exigido “derecho de piso”, FEMSA ha respondido cerrando actividades antes que ceder ante su presión.

Cierres como medida de contención

En 2024, la empresa cerró más de 200 tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a la exigencia de pago para permitir su desempeño.

Asimismo, también clausuró un centro de distribución de Coca-Cola FEMSA en Puente Ixtla, Morelos, como respuesta directa a la inseguridad.

Coordinación con autoridades e impacto en seguridad

Campa Cifrián reconoció que enfrentan condiciones de inseguridad, pero elogió los esfuerzos recientes en combatir el robo de combustible, que han empezado a mostrar resultados.

