Usuarios reaccionan a aparición de trabajador lesionado por agresión de ‘Alito’ Moreno

El altercado entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y el senador Gerardo Fernández Noroña dejó como saldo la lesión de Emiliano González González, colaborador del legislador petista, quien terminó en el suelo con el brazo lesionado tras intentar grabar y contener la confrontación.

El incidente, ocurrido en la Comisión Permanente del Senado, fue ampliamente difundido en redes sociales, donde circularon videos que muestran cómo González, con una cámara 360° en mano, se interpuso entre los políticos mientras “Alito” jaloneaba a Noroña.

En el forcejeo, el colaborador terminó derribado y golpeado, continuando incluso en el suelo con su grabación. Posteriormente fue visto con collarín, cabestrillo y la mano vendada.

La escena generó críticas y cuestionamientos sobre la presencia del colaborador en un área restringida del recinto legislativo. La usuaria @rosalia_rangel, cuestionó en X:

“En ninguna de estos años se permitía que la gente de prensa accediera al área de la mesa directiva o que tuvieran intercambios con diputados de otras fracciones en grescas o debates en el pleno. ¿Qué hacía ahí Emiliano González González, quien recibió 103 mil pesos para viajar a Roma junto a #Norriñas, aunque no está registrado como empleado del @senadomexicano o asesor de su defendido en el pleno? Y ahora ya lo presentan como víctima que le pasó un trolebús. Muy raro todo esto”.

Las críticas también cuestionaron el puesto laboral que desempeña Emiliano González, quien, afirman, no aparece en la nómina como empleado ni asesor. Y tampoco faltaron los memes.

