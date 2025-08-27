Gertz Manero llama a instituciones de seguridad a recuperar la paz

En la inauguración de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, llamó a las autoridades de las diferentes instituciones de Seguridad Pública para regresar la paz a las calles.

"Vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverles a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores la certeza de que vivan en un ámbito de seguridad y en eso nos vamos a comprometer todas las instituciones federales que están para servir a toda la población", resaltó el fiscal acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al ser el último en tomar la palabra, Gertz Manero resaltó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Abundó que estos resultados son gracias a la coordinación que ahora se expresa en una reunión de esta naturaleza.

"Quisiéramos solicitar si fuera posible que de esta reunión saliera un compromiso concreto, práctico que lleve un mensaje a toda la ciudadanía de este esfuerzo que se está haciendo… La experiencia nuestra es que este esfuerzo de sacar adelante la paz, la tranquilidad, justicia y seguridad en el país se gana o se pierde en las calles, en los transportes, en los centros comunitarios.

"En la vida cotidiana de todas las mexicanas, mexicanos que están esperando del área de prevención de procuración de justicia una respuesta inmediata, ha habido una vieja tradición de buscar a quien echarle la culpa, vamos a buscar ahora la nueva tradición de asumir las responsabilidades que a cada uno de nosotros nos toca", expresó el Fiscal en la exhacienda Belén de la Flores en la SSPC.

Detalló que es en las calles, escuelas, transportes públicos es donde se inicia el proceso delictivo después va creciendo y se convierte en un monstruo.

"Afortunadamente las cifras nos lo están demostrando y la percepción de la comunidad es de un sentido muy positivo, pero si no asumimos cada una de las partes la responsabilidad de contener el sistema de creación de delitos que se hace en una relación muy cercana entre la población, la prevención y la delincuencia, el asunto no se resuelve.

"Podemos tener toda una estructura de funcionalidad, apoyo económico y profesionalismo, pero si lográramos sacar en esta reunión un acuerdo de decir vamos a ganar las calles, vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores la certeza de que vivan en un ámbito de seguridad y en eso nos vamos a comprometer todos las instituciones federales que están para servir a toda la población", aseveró Gertz Manero ante los funcionarios.

En su intervención el titular de la SSPC destacó que esta Conferencia Nacional tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación que les permitan diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones conjuntas en materia de seguridad pública.

Sostuvo que es el espacio idóneo para reforzar la confianza y consolidar la estrategia que, bajo el liderazgo de la Presidenta, están impulsando para recuperar la paz en cada rincón del país.

"Vamos a abordar temas fundamentales para fortalecer la seguridad de nuestros estados como la conformación de los gabinetes locales de seguridad, los procesos en materia de desarrollo policial y certificación, la actualización del Sistema Nacional de Información y la regulación de los Centros de Comando y Control, refirió.

El funcionario indicó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se analizarán los avances de la homologación del 089 como número único de denuncia y la canalización de las denuncias a las unidades especializadas.

Comentó que desde el 6 de julio, que implementaron esta Estrategia se ha observado un aumento en el número de denuncias en el 089 donde se han recibido a la fecha más de 32 mil 600 llamadas.