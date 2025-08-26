Este es el ejercicio que puede ayudar a disminuir los 'brazos de murciélago'

La flacidez en los brazos, especialmente en la zona del tríceps, es común con el paso del tiempo, el sedentarismo o los cambios hormonales. Aunque no se puede eliminar la grasa localizada solo con actividad física, sí es posible mejorar el tono muscular y la firmeza con un buen ejercicio. El entrenador José Vera propone una rutina accesible que se puede realizar en casa, sin necesidad de equipamiento profesional.

Para obtener resultados visibles, es clave combinar estos movimientos con una alimentación equilibrada y hábitos saludables. La constancia también juega un papel fundamental: no se trata de entrenar intensamente por unos días, sino de mantener el ritmo semana a semana.

Tres ejercicios para tonificar los brazos en casa

Estos son los tres ejercicios recomendados por el entrenador José Vera para fortalecer los brazos y combatir la flacidez:

Press francés con mancuernas. Recuéstate boca arriba sobre una esterilla, sostén una mancuerna en cada mano y eleva los brazos con los codos bloqueados. Flexiona los codos hacia adelante, llevando las pesas por encima de la cabeza. Este ejercicio trabaja directamente los tríceps.

Extensión de tríceps con mancuerna. Arrodíllate sobre el mat y sostén una sola mancuerna con ambas manos. Llévala detrás de la cabeza y realiza movimientos de subida y bajada. Este movimiento activa profundamente el tríceps y ayuda a reducir la flacidez.

Fondos de tríceps en silla. Siéntate en el borde de una silla firme, apoya las manos a los costados y desliza el cuerpo hacia adelante. Baja lentamente flexionando los codos y luego sube. Este ejercicio es ideal para trabajar el tríceps sin necesidad de pesas.

¿Cuántas veces por semana hay que entrenar?

El entrenador recomienda realizar esta rutina al menos dos veces por semana, con más de 12 repeticiones por ejercicio. Lo importante es mantener una técnica correcta y respetar los tiempos de descanso. Con el tiempo, los brazos ganan fuerza, firmeza y mejor definición.

Además, es fundamental prestar atención a la respiración: inhalar al bajar y exhalar al subir ayuda a mantener el control del movimiento y a evitar lesiones.

Alimentación y estilo de vida: el complemento necesario

Aunque el ejercicio es esencial, no se puede dejar de lado la alimentación. Para tonificar los brazos, es necesario consumir proteínas, vegetales y grasas saludables. Evitar el exceso de azúcar y alimentos ultraprocesados también contribuye a mejorar la composición corporal.

Un padecimiento que no es raro encontrar

Sumar caminatas, estiramientos y descanso adecuado potencia los resultados. No se trata solo de entrenar, sino de adoptar un estilo de vida más activo y consciente.