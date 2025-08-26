Torreón Cabildo de Torreón Torreón Dengue peñoles Tecnificación del riego

Más de 100 madres de familia en lista de espera para vacuna BCG en Gómez Palacio

Este centro de salud opera de lunes a viernes de 8 de la mañanaa 2:30 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. (EL SIGLO DE TORREÓN)

ANGÉLICA SANDOVAL

Debido a que sigue el desabasto nacional de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) que protege contra la tuberculosis, el Centro de Salud "Dr. Isauro Venzor" de Gómez Palacio, tiene una lista de espera de más de 100 madres de familia que solicitaron el biológico para sus recién nacidos. La vacuna se aplica vía intradérmica en la zona superior del brazo, dejando una cicatriz.

Personal que labora en la Jefatura de Enfermería, informó que se están capturando los datos personales de las personas solicitantes para comunicarse con ellos, una vez que la Secretaría de Salud les envíe las vacunas. Informaron que el biológico se aplica idealmente en los primeros días de vida pero que también se puede administrar hasta los 5 años de edad, a niños y niñas que no han sido vacunados previamente.

En este centro de salud, también se comunicó que no está disponible la vacuna Td contra el tétanos y difteria así como tampoco la DPT, que protege contra la difteria, tétanos y tos ferina (pertussis); está última se agotó hace unos quince días.

Este centro de salud opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde mientras que el sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por el lado de Torreón, en la Unidad de Consulta Externa del Parque Industrial Oriente y en el Centro de Salud Abastos, se dio a conocer la misma situación, excepto la Dpt.

Sobre la vacuna BCG, a finales de julio de este año, e secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz informó que el principal proveedor cambió la instalación de la planta productora del biológico en la India, lo que afectó no solamente a México sino a otros países como Australia y China.


El funcionario aseguró que la dependencia a su cargo ya tenía 3 millones 400 mil vacunas de BCG para que pudieran ser liberadas por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que al cambiar el sitio de producción por parte del proveedor, también cambió el registro sanitario. Dijo que el tiempo oficial de espera de la liberación de la vacuna era de cuatro semanas pero que la Secretaría de Salud federal está tratando de que se haga lo antes posible.


Sobre el resto de los biológicos que no están disponibles y que forman parte del Esquema Nacional de Vacunación, las autoridades no han revelado mayores detalles.


La Secretaría de Salud federal, explica que la vacunación es considerada como una práctica positiva y eficaz para la prevención de enfermedades y un elemento clave dentro de la medicina preventiva, la cual, incluye además, el autocuidado, el estilo de vida, el control de enfermedades crónicas y las condiciones sociales y económicas de cada persona.


               
               


               

               
               

               
               
               
