Degeneración macular y edad avanzada

La degeneración macular relacionada con la edad es una enfermedad degenerativa crónica que afecta la mácula, que es la zona central de la retina responsable de la visión fina, necesaria para actividades como leer, manejar o reconocer rostros. Según el National Eye Institute, se estima que esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo y su prevalencia aumenta considerablemente con la edad.

Saltillo: mujer confunde gotas para ojos con Kola Loka y esto le pasó

Forma seca

La atrófica, conocida como forma seca, representa entre 85 y 90 por ciento de los casos. Se produce por un deterioro progresivo de las células sensibles a la luz en la mácula y por la acumulación de depósitos amarillentos llamados drusas. Aunque su avance suele ser lento, puede llevar a una pérdida importante de la visión central si no se detecta ni se gestiona a tiempo.

Una de las opciones terapéuticas más innovadoras para esta variante es la terapia de fotobiomodulación Valeda, recientemente aprobada por la FDA en 2024, según lo explica la Academia Americana de Oftalmología. Este sistema utiliza luz en longitudes de onda específicas (roja, infrarroja y amarillo verdosa) para estimular la función mitocondrial en las células retinianas. En estudios clínicos, Valeda ha demostrado mejorar la agudeza visual y reducir el impacto de la enfermedad en etapas intermedias. Se aplica en sesiones ambulatorias, es indolora y no invasiva.

Esta es la forma de bajar esos kilos de más si en el verano te excediste de comidas
Forma húmeda o exuditiva


Menos frecuente pero más agresiva, la degeneración macular húmeda se presenta en menos ocasiones, pero es la responsable de la mayoría de las pérdidas visuales graves relacionadas con la enfermedad. De esta forma, se desarrollan vasos sanguíneos anómalos debajo de la retina que pueden filtrar sangre o líquido, dañando rápidamente la visión. 


El tratamiento más eficaz para esta variante consiste en inyecciones intravítreas de medicamentos anti-VEGF y estos fármacos ayudan a detener el crecimiento de vasos anormales y estabilizar, e incluso mejorar, la visión si se aplican oportunamente. Su aplicación es ambulatoria y debe repetirse periódicamente, dependiendo de la respuesta del paciente. 


Quienes padecen trastornos intestinales tienen el doble de probabilidad de tener Alzhéimer
Diagnóstico y seguimiento


La detección temprana de cualquiera de estas afecciones es clave para poder preservar la visión funcional del adulto mayor a largo plazo. 


La atención especializada para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la degeneración macular relacionada con la edad es realizada por los doctores Rubén Iván Cárdenas Hernández, especialista en retina, vítreo y cataratas, e Ian Cárdenas, especialista en segmento anterior, córnea y cirugía refractiva en el Centro Diagnóstico Oftalmológico Más Visión, que además de ser el primer lugar en el norte del país que cuenta con el equipo Valeda, busca tener siempre al alcance de sus pacientes los avances tecnológicos que ayuden a su mejor diagnóstico y tratamiento de la salud ocular.



               
               


               

               
               

               
               
               
