Gotas para ojos

Saltillo: mujer confunde gotas para ojos con Kola Loka y esto le pasó

Un error doméstico en Saltillo terminó en una emergencia médica luego de que una mujer aplicara pegamento en lugar de gotas oftálmicas.

En Saltillo, una mujer confundió sus gotas oftálmicas con Kola Loka/ Especial

NEYEN AVILA

Un accidente poco común encendió las alarmas en Saltillo, cuando Martha “N”, de 43 años, confundió sus gotas recetadas tras una cirugía ocular con un frasco de pegamento tipo Kola Loka. El error le provocó una lesión en el ojo izquierdo que actualmente es evaluada por especialistas, quienes determinarán si requiere una nueva intervención quirúrgica.

La mujer fue atendida de urgencia primero en una estación de Bomberos, donde le realizaron un lavado ocular para intentar reducir el daño. Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron a una clínica privada en el centro de Saltillo. Hasta ahora permanece bajo vigilancia médica para evitar complicaciones permanentes en sus ojos.

¿Qué riesgos provoca el contacto del pegamento con los ojos?

Los especialistas advierten que el contacto directo de adhesivos instantáneos como Kola Loka con los ojos puede ocasionar desde irritación y lagrimeo hasta lesiones más graves, como daños en la córnea o párpados pegados. En casos extremos, incluso existe el riesgo de infección o pérdida parcial de la visión si no se actúa de manera inmediata.

Aunque algunos pacientes logran recuperar la vista sin consecuencias permanentes, todo depende de la rapidez con la que se reciba atención médica. El tiempo es un factor decisivo en este tipo de emergencias.

¿Qué hacer si confundes las gotas con un adhesivo?


Oftalmólogos recomiendan mantener la calma y enjuagar el ojo afectado con abundante agua tibia durante al menos 15 minutos. Se puede utilizar un chorro de la regadera, una jarra o incluso sumergir el rostro en un recipiente con agua mientras se parpadea repetidamente.




Es fundamental no intentar despegar el párpado de manera manual ni aplicar jabón o solventes como acetona, ya que estos productos solo empeoran la situación. La recomendación principal es acudir lo antes posible a un especialista en salud visual.

El caso de Martha “N” es un recordatorio de la importancia de identificar correctamente los envases de medicamentos y mantener las gotas oftálmicas en un lugar separado de otros productos. La confusión puede parecer improbable, pero como muestra este accidente, las consecuencias para los ojos pueden ser graves y permanentes si no se actúa con rapidez.


               
               


               

               
               

               
               
               
