¿Cómo luce la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán?

Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió en 2024 una propiedad en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos.

Según consta en su declaración patrimonial, la obtuvo mediante un crédito hipotecario y lleva cerca de un año pagándola, luego de haberla rentado por cuatro años.

El senador calcula que terminará sus días ahí y asegura que la casa es “equivalente a una de clase media”.

Un recorrido por la residencia de Fernández Noroña

En un video tipo “house tour”, Noroña mostró que la casa se extiende sobre un terreno de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, con 259 metros cuadrados de construcción.

La edificación cuenta con al menos dos niveles, incluyendo una cocina, comedor, sala con chimenea, tres recámaras, una oficina, un espacio destinado a sus transmisiones en YouTube y una terraza que da al jardín.

Decoración y entorno de la casa del senador

El exterior destaca por su amplio patio y jardines adornados con macetas decorativas, en el interior, resalta un mobiliario que hace homenaje al arte popular de distintas regiones como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco, con piezas de Pátzcuaro, Olinalá y Santa Clara del Cobre.

También se aprecia una vista clara a la montaña desde la terraza y el jardín.

Transparencia patrimonial y justificación del senador

Noroña enfatizó que la compra está documentada en su declaración patrimonial y que todo el proceso fue transparente.

Asegura que los ingresos que recibe como senador, junto con los de su canal de YouTube, le permiten cubrir el crédito hipotecario.

Además, defendió que el estilo de la vivienda no implica ostentación, sino una realidad alcanzable para una persona con ingresos medios.