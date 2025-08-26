INE y Comisión Presidencial acuerdan coordinación para Reforma Electoral

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE) dieron a conocer, mediante un comunicado conjunto, los acuerdos alcanzados tras su primera reunión de trabajo. Ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano.

Entre los acuerdos, se destacó la creación de un grupo técnico permanente que dará seguimiento a los temas prioritarios y definirá los asuntos específicos a analizar. La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que el organismo aportará información técnica y operativa para garantizar que cualquier disposición de la reforma electoral pueda aplicarse con seguridad.

El comunicado indicó que participaron en la reunión Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaría de Gobernación; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Asesores, y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Coordinador de Política y Gobierno.

También estuvieron presentes las consejeras Rita Bell López Vences, Claudia Zavala Pérez y Norma De La Cruz Magaña, así como los consejeros Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona, junto con la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

El INE detalló en el comunicado que entre los temas tratados estuvieron la organización de los procesos electorales, la coincidencia de comicios ordinarios con los judiciales, tiempos y calendarios de implementación de la reforma, educación cívica, especialización técnica y operativa del personal, fiscalización, uso de nuevas tecnologías, autonomía legal y financiera, transparencia y modelo de comunicación política.