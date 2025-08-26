Las 10 peores ciudades para vivir en el mundo, ¿se encuentra alguna de México?

Copenhague se coronó como la mejor ciudad para vivir en el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Habitabilidad 2025 elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU); pero ¿cuáles son las 10 peores ciudades para vivir en 2025?

De acuerdo con el reporte que evaluó 173 ciudades del mundo bajo las categorías: estabilidad, atención sanitaria, cultura, medio ambiente, educación e infraestructura, una ciudad de América Latina se sitúa entre las diez peores ciudades para vivir.

¿Cuál es la peor ciudad para vivir en América Latina, según The Economist?

La peor ciudad para vivir en América Latina es Caracas, Venezuela, que obtuvo puntuaciones bajas tanto en estabilidad, salud y cultura y medio ambiente, incluso por debajo de Ucrania, país que se encuentra en guerra actualmente.

Top 10 peores ciudades para vivir en el mundo

Caracas, Venezuela Kiev, Ucrania Puerto Moresby, PNG Harare, Zimbabue Lagos, Nigeria Argel, Argelia Karachi, Pakistán Daca, Bangladés Trípoli, Libia Damasco, Siria

¿Qué lugar ocupa México en el conteo?

El Índice Global de Habitabilidad 2025 no menciona directamente a México en el informe abierto, pero sí señala que 25 ciudades de América del Norte vieron su puntaje promedio caer a 90.4 en la última encuesta. Entre los motivos se encuentra la disminución en los puntajes de atención médica y el recorte de la administración de Trump en gasto público, educación y salud.

De acuerdo con Proceso, en el informe de 2023 cuatro ciudades de México fueron contempladas. —Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes— señalando que ese año únicamente superaron a Caracas (Venezuela) a nivel Latinoamérica, pero se situaron como peores ciudades para vivir en comparación con ciudades como Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay).

Entre los factores que se tomaron en consideración durante ese año se encuentran la congestión vehicular, la percepción de inseguridad y las deficiencias de infraestructura de las ciudades.