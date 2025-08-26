Nacional Salud Reforma Electoral Gerardo Noroña Ismael 'El Mayo' Zambada Claudia Sheinbaum

Peores ciudades para vivir

Las 10 peores ciudades para vivir en el mundo, ¿se encuentra alguna de México?

10 peores ciudades para vivir en el mundo tiene en común conflictos y crisis económicas, qué se dice de las principales ciudades mexicanas.

En el top 10 de las peores ciudades se ubica una latinoamericana. [Especial]

En el top 10 de las peores ciudades se ubica una latinoamericana. [Especial]

Copenhague se coronó como la mejor ciudad para vivir en el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Habitabilidad 2025 elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU); pero ¿cuáles son las 10 peores ciudades para vivir en 2025?

De acuerdo con el reporte que evaluó 173 ciudades del mundo bajo las categorías: estabilidad, atención sanitaria, cultura, medio ambiente, educación e infraestructura, una ciudad de América Latina se sitúa entre las diez peores ciudades para vivir.

¿Cuál es la peor ciudad para vivir en América Latina, según The Economist?

La peor ciudad para vivir en América Latina es Caracas, Venezuela, que obtuvo puntuaciones bajas tanto en estabilidad, salud y cultura y medio ambiente, incluso por debajo de Ucrania, país que se encuentra en guerra actualmente.

Top 10  peores ciudades para vivir en el mundo


    

  1. Caracas, Venezuela
    2. 

  2. Kiev, Ucrania
    3. 

  3. Puerto Moresby, PNG
    4. 

  4. Harare, Zimbabue
    5. 

  5. Lagos, Nigeria
    6. 

  6. Argel, Argelia
    7. 

  7. Karachi, Pakistán
    8. 

  8. Daca, Bangladés
    9. 

  9. Trípoli, Libia 
    10. 

  10.  Damasco, Siria
     


¿Qué lugar ocupa México en el conteo?


El Índice Global de Habitabilidad 2025 no menciona directamente a México en el informe abierto, pero sí señala que 25 ciudades de América del Norte vieron su puntaje promedio caer a 90.4 en la última encuesta. Entre los motivos se encuentra la disminución en los puntajes de atención médica y el recorte de la administración de Trump en gasto público, educación y salud.


De acuerdo con Proceso, en el informe de 2023 cuatro ciudades de México fueron contempladas. —Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes— señalando que ese año únicamente superaron a Caracas (Venezuela) a nivel Latinoamérica, pero se situaron como peores ciudades para vivir en comparación con ciudades como Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay).


La IA también fue consultada acerca de las peores ciudades para vivir de Coahuila y Durango.

Entre los factores que se tomaron en consideración durante ese año se encuentran la congestión vehicular, la percepción de inseguridad y las deficiencias de infraestructura de las ciudades.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: peores ciudades del mundo México Índice Global de Habitabilidad 2025

               


               
               
         

         



               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                   
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               


               
            

               



               
    
                  
     
                  
     
                  
     
                  
     
                  
     
                  
     
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               


               
            

            

               
 
                  
               

               
    
                  
     
               



            

         

         

            

		
 



               


               


            

            

               


               

           
	       
               


               

               


               


            

         


	         
         
         
      


      


      


