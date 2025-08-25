¿Cómo identificar los síntomas de envenenamiento en tu mascota?

Sin duda alguna, una de las peores sensaciones es ver que tu mascota está enferma o atravesando una situación que pone en peligro su vida.

Aunque intentes proteger a tu compañero peludo, hay situaciones impredecibles que pueden poner en riesgo la salud y vida de tu perro o gato.

De acuerdo con Purina, si notas un comportamiento extraño en tu mascota, o presenta fatiga y desorientación, deberías poner especial atención a estos síntomas que podrían indicar envenenamiento:

Falta de apetito

Formación de espuma en el hocico

Fiebre

Nausea

Ansiedad

Cansancio

Agitación

Jadeos

Salivación excesivo

Vómitos

Convulsiones

Temblores

Ojos cristalizados

Parálisis

Presencia de sangre en el vómito, orina o en heces

Sangrado en la piel

¿Qué hacer en caso de envenenamiento de mi mascota?

Si tu mascota presenta uno o varios de los síntomas de envenenamiento mencionados, es importante acudir inmediatamente a un veterinario .

¡Por favor no recurras a remedios caseros ante una intoxicación! Intentar hacer vomitar o ayudar a tu mascota desde casa puede ser peor y puede empeorar las cosas.

Por lo general, un veterinario actuará bloqueando la sustancia tóxica con pastillas de carbón activado y lo tendrá en observación con antídotos, lavados y analgésicos, hasta que descarte daños internos.

Es de gran utilidad identificar cómo pudo haber sido envenenado, ya que eso le brindará más información al especialista para saber cómo actuar.

El tiempo es muy importante cuando ocurre un envenenamiento, por lo que es imprescindible que actúes con rapidez para identificar los síntomas, contactar al veterinario e incluso identificar el agente que le ha hecho daño a tu mascota.

Existen muchos tipos de veneno, por lo que la forma en que se intoxicó puede ser muy variable. Lo más común es que ingiriera veneno para ratas, aunque también puede ser mediante un alimento en mal estado o incluso pudo haber sido picado por un animal o insecto venenoso.

¿Qué deberías darle a una mascota envenenado?

Atención médica urgente. Recuerda no hacerla vomitar.

Es importante darte abundante agua y si es posible, pastillas de carbón activado -cuya función será encapsular el agente tóxico-.

Esto lo puedes hacer en el transcurso desde que notas que tu perro pudiera estar envenenado, hasta que el veterinario lo revise.

¿Cuáles son algunas sustancias tóxicas con las que tu mascota podría envenenarse?

Setas

Anticongelantes

Medicamentos

Pesticidas, insecticidas y fertilizantes

Uvas

Chocolate

Ajo y cebolla

Alcohol y tabaco

Detergentes y productos de limpieza

¿Cómo evitar que tu perro se envenene?

El sitio de Anicura explica que es importante evitar compartir los alimentos antes mencionados aún en cantidades muy pequeñas. Incluso diminutas porciones pueden ser peligrosas para el sistema digestivo de tu lomito.

Además, en el hogar, mantén fuera de su alcance los productos de limpieza y químicos, de preferencia en clósets o estantes altos y cerrados con seguridad, de la misma manera que el veneno y cebo para ratones, ya que estos pueden llegar a ser mortales.

Tampoco le administres analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos o medicamentos para la tensión en caso de enfermedad, ya que suele ser muy peligroso para su salud.

El sitio añade que es imprescindible extremar los cuidados en la calle y prestar atención en todo momento sobre lo que laman, coman o huelan. Por ello, sugiere no dar paseos en áreas donde se usan productos químicos para el control de plagas o donde existan plantas desconocidas.