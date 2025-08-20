5 Empleos bien pagados y poco conocidos

En el mundo existen profesiones y empleos encaminados a distintas áreas, como la salud, ingenierías, humanidades, artes y muchos más.

Entre los más demandados se encuentran las asociadas con la tecnología, como analistas de datos, desarrolladores de software e ingenieros en la nube, o la salud, como medicina, enfermería y gerentes de servicios médicos.

Sin embargo, también hay alternativas fuera de lo tradicional que implican atractivos beneficios económicos. Aquí te dejamos cinco de los empleos que quizá no sabías que existían y que, además, son bien remunerados.

TAMBIÉN LEE ¿Cuáles son los empleos más estresantes del mundo según Harvard?

La Universidad de Harvard analizó varios trabajos que, por ciertos factores, resultan bastante estresantes

1. Evaluador de parques temáticos

De acuerdo con el sitio Trabajar por el mundo, diversos parques de diversiones buscan personas para probar sus atracciones antes de abrirlas al público en general, como fue el caso de Walt Disney World Resort y Universal Orlando.

Tiempo atrás publicaron una vacante para probar sus atracciones, comida, productos, recuerdos y además disfrutar de sus increíbles desfiles.

¿Cuál era el trabajo? Realizar reseñas de todo lo que se probara durante esta experiencia que ofrecía un salario aproximado de 3 mil 500 euros.

Cubrieron costes de alojamiento y viaje, además de proporcionar un presupuesto diario para cubrir las actividades en los parques, una cámara GoPro y una pulsera FitBit a fin de medir el recorrido y los pasos.

TAMBIÉN LEE 3 Universidades en México donde puedes estudiar gratis

'La educación es una de las mejores formas para desarrollar habilidades y capacidades que permiten alcanzar empleos mejor pagados', IMCO.

2. Probador de camas

Tal como su nombre lo indica, la función del probador de camas es comunicar cualquier opinión y comentario a los fabricantes en relación a diversos factores que requieren evaluación.

¿Cómo lo logran? Ya sea que se le otorgue un colchón para que lo lleve a su hogar o deba hospedarse durante un periodo determinado en un hotel, los probadores de cama deben informar sobre su experiencia.

Y aunque el salario puede variar, de acuerdo con ABC, los anuncios para probadores de colchones ofrecen cifras alrededor de los mil euros por un día de trabajo.

Por otro lado, puedes encontrar otras ofertas, como la de Crafted Beds, de 2021, donde es posible obtener un contrato de un año para obtener un pago de más de 600 mil pesos por probar exhaustivamente el colchón.

TAMBIÉN LEE ¿Qué es la 'renuncia silenciosa'? Nuevo acto de 'rebeldia' laboral

Está relacionada con el estrés laboral

3. Catador de chocolate

No te dejes llevar por el nombre, no es una tarea sencilla. El empleo, según el sitio de Chocolates Torras, requiere de la adquisición de habilidades que permitan reconocer sabores y matices del cacao.

Se requiere de un paladar y sentido del olfato extremadamente desarrollados capaces de identificar las notas de sabor de cualquier chocolate que pruebe.

Incluso, el trabajo de un profesional en el área comienza desde antes de probarlo.Debe conocer todos los detalles del producto a catar, como origen, procedencia, cultivo e historia del cacao; análisis de texturas y aromas; conocimientos técnicos sobre su elaboración, y más.

TAMBIÉN LEE ¿Qué es y cómo saber si eres víctima del gaslighting laboral?

Es un abuso bastante común en algunas empresas y te decimos cómo detectarlo para prevenirlo

Para llegar a ser un catador de chocolate, es sumamente indispensable no tener intolerancias ni alergias que pongan en peligro tu integridad, además de poseer excelentes habilidades comunicativas y conocimiento del vocabulario técnico utilizado.

Si bien, no existen carreras de catador de chocolate, hay certificaciones y cursos útiles para adentrarse al proceso de cata, ya sea en escuelas de gastronomía o cursos y talleres de chocolatería artesanal.

En ciertos casos, el catador de chocolate puede alcanzar los 50 mil euros al año, en función de la experiencia y la antigüedad en la profesión, detallan Esquire y Turijobs.

4. Buzo recuperador de pelotas de golf

Cada año se pierden 420 millones de pelotas de golf en el mundo, y para ello apareció esta peculiar profesión.

Un buzo recuperador de pelotas de golf es la persona encargada de recuperar las pelotas que se pierden en los estanques o lagos que fungen como obstáculos en los campos de golf.

Su función incluye limpieza, clasificación y reacondicionamiento. En conjunto, mantiene limpios los cuerpos de agua del campo.

Jim Best es uno de los pocos profesionales en el área, un buceador certificado que posee contratos con varios campos de golf para obtener los derechos exclusivos para recuperar sus pelotas.

TAMBIÉN LEE LFT: ¿Qué pasa si dejo de ir al trabajo sin avisar?

Aunque pueda parecer sencillo, dejar de asistir al trabajo sin avisar puede traer graves consecuencias

Jim compartió para CNN que en su campo de trabajo, existe un hoyo en particular en el que caen al menos 70 mil pelotas de golf, se trata del hoyo 17 de Sawgrass.

Por otro lado, empresas como Replay Golf contratan a buzos profesionales con más de 15 años de experiencia para ofrecer sus servicios a los clubs de golf.

Los salarios son bastante altos, en especial en Estados Unidos, pues van entre los 50 mil y 88 mil o más dólares al año.

5. Sustituto de filas

Paciencia es el principal requisito para dedicarse a ello.

Recientemente, el papel del sustito de filas se ha vuelto popular, esto debido a que existen personas sin el tiempo necesario para esperar en largas hileras de personas o simplemente no están dispuestas a hacerlo.

El único trabajo es formarse en lugar de alguien más y esperar el turno el tiempo que se requiera en la cola.

TAMBIÉN LEE ¿Por qué se les dice 'Paco' a los Franciscos?

Existe un complejo fenómeno del lenguaje detrás.

Algunas situaciones donde este rol es aplicable incluyen conciertos, parques de diversiones, museos, exposiciones, taquillas para la compra de boletos y más.

El pago varía en gran medida, aunque generalmente suele ser remunerado por hora o por día.

Y tú, ¿cuál de estos empleos te animarías a probar?