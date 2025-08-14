Cultura Cultura COLUMNAS MUREL

Hernán Cortés

Un manuscrito de Hernán Cortés regresa a México tras tres décadas de ausencia

Manuscrito histórico robado del Archivo General de la Nación es devuelto por el FBI

BETO GOITIA

El Gobierno de México, con la ayuda del FBI, ha recuperado un invaluable manuscrito de casi 500 años de antigüedad, firmado por el conquistador Hernán Cortés

El documento, que estuvo desaparecido por más de 30 años, fue robado entre 1985 y 1993 del Archivo General de la Nación de México

La devolución se produce como parte de un esfuerzo binacional para recuperar bienes culturales mexicanos.

¿De qué trata el manuscrito?


El manuscrito, fechado el 20 de febrero de 1527, es una pieza clave de la historia colonial, en él, Cortés detalla una orden de pago en oro para financiar una expedición con el fin de descubrir nuevas tierras aptas para el cultivo de especias. 

Según el FBI, este documento de primera mano ofrece una visión única de la planificación y la logística detrás de las primeras expediciones en lo que más tarde se conocería como la Nueva España, lo que subraya su gran importancia histórica.


Otras piezas culturales han sido devueltas


La recuperación de este manuscrito forma parte de una investigación más amplia que también incluyó la búsqueda de otro documento robado. 


En 2022, un trabajador del Archivo General de la Nación identificó una segunda orden de pago de Cortés, esta vez a su mayordomo, que estaba a punto de ser subastada en Boston


El FBI rastreó su viaje por varias subastas y exposiciones, incluyendo un museo en Kansas, antes de que fuera finalmente recuperado

Aunque este segundo documento fue devuelto, el FBI no presentó cargos debido a la gran cantidad de manos por las que había pasado, en el caso del manuscrito más reciente, la agencia tampoco dio detalles sobre su localización, más allá de que fue hallado en Estados Unidos.


Desde 2018, México ha logrado recuperar más de 14,000 piezas culturales que se encontraban en el extranjero, lo que demuestra un compromiso continuo por la repatriación del patrimonio histórico.


               
               


               

               
               

               
               
               
México EUA FBI Hernán Cortés Virreinato de la Nueva España Historia Cultura

               


               Comentar esta noticia
               
         

         
Un manuscrito de Hernán Cortés regresa a México tras tres décadas de ausencia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2406472

      


