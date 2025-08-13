Reconocen labor de cronistas coahuilenses en Durango

Durante el XLVII Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, que fue celebrado del 6 al 9 de agosto en la ciudad de Durango, fueron reconocidos don Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cronista oficial de Saltillo, y el maestro Jorge Tirzo Lechuga Cruz, presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila.

El encuentro reunió a más de 160 cronistas de 23 estados de la república y en él se ofrecieron 119 ponencias abiertas al público.

La presencia coahuilense en Durango resultó destacable. En primer lugar, Armando Fuentes Aguirre recibió la Presea Renán Irigoyen, con la cual se reconoció su relevante trayectoria y difusión en el ámbito de la crónica.

Por su parte, Jorge Tirzo Lechuga Cruz fue condecorado como Visitante Distinguido de la capital duranguense y obtuvo el primer lugar en la competencia de ponencias realizada por el mismo Congreso.

“Estos logros reafirman que en Coahuila contamos con cronistas e historiadores de primer nivel, cuyo trabajo preserva, enriquece y proyecta la memoria cultural e histórica de nuestro estado hacia todo México”, se indicó en un comunicado compartido por la Secretaría de Cultura de Coahuila.

Cabe señalar que en este congreso, el historiador duranguense Javier Guerrero Romero tomó protesta como presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas. Lo respaldan más de 40 años de trayectoria y 66 libros publicados.