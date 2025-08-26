Sigue recibiendo HG, pacientes politraumatizados los fines de semana; aunque en menor cantidad

Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", reconoció que durante los fines de semana continúan recibiendo pacientes politraumatizados, derivados de accidentes o golpeados; aunque se ha registrado un descenso en los casos que atienden.

Además de referir que, actualmente se encuentra un paciente en el área de terapia intensiva, debido a la lesión que presentó al momento en que ingresó al nosocomio, detallando que se trata de un traumatismo craneoencefálico severo; presuntamente derivado de una agresión.

El funcionario estatal pidió a la población seguirse cuidando, particularmente ahora que se viene el regreso a clases y recomendó a los conductores, que cuiden la velocidad con la que se trasladan en el interior de la ciudad; para evitar accidente.

Precisó que siguen atendiendo en el área de urgencias, estableciendo incluso que siguen completos en cuanto a personal y la atención a la población que lo necesite.

"Sí hemos notado una importante disminución de los casos de pacientes traumatizados, comparado con lo que vivimos el año pasado; estamos esperando esta temporada, que se viene la temporada de las fiestas y a ver cómo nos va", indicó Aguilar Rodríguez.

El director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" recordó que en dicha temporada, se presenta el consumo del alcohol y pidió que se cuiden; aunque puntualizó que tienen las contrataciones de urgenciólogos y se tienen de planta en los turnos matutino y vespertino.