Sigue recibiendo HG, pacientes politraumatizados los fines de semana; aunque en menor cantidad

El director del Hospital General reconoció que durante los fines de semana continúan recibiendo pacientes politraumatizados

RENÉ ARELLANO

Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", reconoció que durante los fines de semana continúan recibiendo pacientes politraumatizados, derivados de accidentes o golpeados; aunque se ha registrado un descenso en los casos que atienden.

Además de referir que, actualmente se encuentra un paciente en el área de terapia intensiva, debido a la lesión que presentó al momento en que ingresó al nosocomio, detallando que se trata de un traumatismo craneoencefálico severo; presuntamente derivado de una agresión.

El funcionario estatal pidió a la población seguirse cuidando, particularmente ahora que se viene el regreso a clases y recomendó a los conductores, que cuiden la velocidad con la que se trasladan en el interior de la ciudad; para evitar accidente.

Precisó que siguen atendiendo en el área de urgencias, estableciendo incluso que siguen completos en cuanto a personal y la atención a la población que lo necesite.




"Sí hemos notado una importante disminución de los casos de pacientes traumatizados, comparado con lo que vivimos el año pasado; estamos esperando esta temporada, que se viene la temporada de las fiestas y a ver cómo nos va", indicó Aguilar Rodríguez.



El director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" recordó que en dicha temporada, se presenta el consumo del alcohol y pidió que se cuiden; aunque puntualizó que tienen las contrataciones de urgenciólogos y se tienen de planta en los turnos matutino y vespertino.


Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General 'Dr. Salvador Chavarría Sánchez'.
Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez".


               
               


               

               
               

               
               
               
