Presentarán libro sobre la muerte de Venustiano Carranza en Casa de Coahuila en Ciudad de México

La Casa de Coahuila en Coyoacán 10, Ciudad de México, será sede el próximo viernes 5 de septiembre a las 18:00 horas de la presentación del libro La muerte de Venustiano Carranza, de Lucrecia Solano de Montemayor.

El evento fue anunciado por Enrique Neaves Muñiz, presidente de la Asociación Nacional Venustiano Carranza, quien destacó que la obra profundiza en los hechos y circunstancias del asesinato del presidente constitucionalista en 1920.

Solano de Montemayor ya presentó su libro en Jicotepec y otros estados, y ahora la asociación solicitó el apoyo de la Casa de Coahuila para acercarlo a coahuilenses en la capital.

El libro reconstruye los acontecimientos que rodearon la muerte de Carranza , a partir de testimonios y recuerdos de actores y testigos, ofreciendo una perspectiva crítica y superando la historiografía tradicional positivista.

La presentación contará con la asistencia de distinguidos miembros de la comunidad coahuilense en la Ciudad de México, incluyendo al notario José Chávez y al contador René Martínez Pérez.

Neaves Muñiz señaló que la actividad busca promover los valores y la ideología del presidente Carranza , fortaleciendo la memoria histórica y la identidad cultural de los coahuilenses presentes en el evento.

El evento es abierto al público interesado en la historia de la Revolución Mexicana, la vida y legado de Carranza, y en el análisis crítico de los sucesos que marcaron su asesinato.

La Casa de Coahuila, sede de la presentación, es un espacio de encuentro cultural para coahuilenses distinguidos, promoviendo la preservación del patrimonio histórico y la identidad regional en la capital.