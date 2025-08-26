Reactiva al 100 por ciento la consulta externa en Hospital General, tras  jornadas de 300 cirugias de cataratas

Las actividades se han regularizado en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", particularmente en lo que se refiere a la consulta externa, pues fue en dicha área donde se desarrolló la atención de 100 pacientes diarios por tres días consecutivos, quienes fueron sometidos a cirugía de cataratas. Aunado a la entrega de 100 prótesis dentales.

Agustín Aguilar Rodríguez, director del mencionado nosocomio, consideró que dichos programas fueron todo un éxito, pues no tuvieron ninguna complicación con ninguno de los pacientes que acudieron al Hospital General y que fueron beneficiados con dicho programa impulsado por Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila.

"Afortunadamente ya tuvimos el final de las campañas. El día viernes fueron los últimos pacientes que vinieron para quitarse su parche, el día lunes, todavía se citaron a algunos pacientes en la Jurisdicción sanitaria 01 para su revisión final", indicó el funcionario de salud estatal.

Indicó que no se tuvo ninguna incidencia, ningún problema y se pudo atender a todos los pacientes, recordando que fueron 300 cirugías de cataratas y 100 prótesis dentales las que se colocaron en el inmueble a su cargo.

Aguilar Rodríguez aprovecho para agradecer al personal del Hospital General, por el apoyo que otorgó para atender a los pacientes de ambos programas; estableciendo que la mayor parte de quienes colaboraron fue personal de enfermería.