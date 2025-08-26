Piden a la Fiscalía investigar posible homicidio de joven en Nadadores

El exalcalde de Nadadores, Pedro Segundo Flores, exigió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila reabrir la investigación por la muerte de su hija, ocurrida el pasado 5 de enero.

El Ministerio Público consideró que se trató de un suicidio dentro de una camioneta. Sin embargo, la familia basada en peritajes realizados por especialistas privados, considera que existen pruebas suficientes para presumir un homicidio.

Estos peritajes particulares muestran inconsistencias en la versión oficial.

El abogado del denunciante, Miguel Ángel Reyna Adam, afirmó que la carpeta de investigación fue integrada con deficiencias y sin perspectiva de género, lo que ocasionó que se diera prácticamente un carpetazo.

Explicó que la versión de la FGE señala que la joven se quitó la vida en el asiento trasero de la unidad, lo que, de acuerdo con los expertos particulares, es físicamente imposible por el espacio reducido del lugar.

Según el abogado, el médico legista estableció en la autopsia que la causa fue un ahorcamiento, sin especificar si correspondía a un suicidio o a un probable homicidio, lo que dejó abierta la interpretación.

Además, acusó que en el proceso se ocultaron fotografías y un teléfono celular, lo que genera dudas sobre la transparencia en la investigación ministerial.

Reyna Adam declaró que incluso existen contradicciones entre funcionarios, ya que un perito señaló que el dispositivo utilizado para captar imágenes se perdió, mientras que otro especialista aseguró que aún se encuentra bajo resguardo.

Estas irregularidades fortalecen la hipótesis de la familia respecto a que hubo manipulación de evidencias.

El representante del político apuntó también al concubino de la joven como probable responsable, pues además de las inconsistencias técnicas se localizó un documento con una firma atribuida a la víctima, donde supuestamente expresaba afecto hacia él. La familia considera este hecho inverosímil, debido a que la pareja se encontraba separada desde hacía casi dos años.

Ante estos elementos, la defensa anunció que promoverá peritajes médicos y de grafoscopía adicionales, mismos que serán presentados ante un juez de control para solicitar una orden de aprehensión.

“Todo lo que tiene la fiscalía lo tenemos también nosotros, y las pruebas apuntan a que no fue un suicidio”, declaró el abogado.

El caso ha generado indignación en Nadadores y la Región Centro, ya que familiares y representantes legales cuestionan la actuación de la Fiscalía. Consideran que la falta de perspectiva de género y las omisiones en la investigación impiden el acceso a la justicia.

Por ello, demandaron la intervención directa del delegado de la FGE, Miguel Ángel Medina Torres, a fin de que se repongan las diligencias y se castigue al responsable.