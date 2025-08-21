SEP: ¿cuántos puentes habrá en el mes de septiembre?, esto dice el Calendario Escolar

El ciclo escolar 2025-2026 comenzará oficialmente el 1 de septiembre, día en que millones de estudiantes de educación básica volverán a las aulas. El mes no solo marca el regreso a clases, sino también el inicio de los puentes vacacionales, de acuerdo con la información plasmada en el Calendario Escolar de la SEP.

Te decimos si habrá puentes en septiembre y el resto del ciclo escolar.

¿Cuántos puentes habrá en septiembre, según el Calendario Escolar de la SEP?

Septiembre contará con el primer puente del ciclo escolar 2025-2026, ya que se suspenderán actividades el día viernes 26 de septiembre debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Las y los estudiantes regresarán a clases el lunes 29 de septiembre.

Con respecto a algún puente por las fiestas patrias, este no esta definido en el calendario escolar, este contempla día festivo obligatorio al 16 de septiembre debido a la conmemoración de la Independencia de México, pero el 15 de septiembre deberá ser definido por cada escuela.

Cabe mencionar que el 26 del mismo mes se suspenden las clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

La SEP confirma los días festivos y puentes del ciclo escolar 2025-2026

Otros puentes que tendrá ciclo escolar 2025-2026

14 al 17 de noviembre. Debido a que el 14 de noviembre se realiza el registro de calificaciones y el 17 se cancelan las clases debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Por lo que las y los estudiantes vuelven a las aulas hasta el martes 18 de noviembre.

Durante 2026

30 de enero al 2 de febrero. El viernes 30 de enero se cancelan las clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el lunes 2 de febrero se suspenden clases por el aniversario de la Constitución Mexicana.

13 al 16 de marzo. Con motivo del registro de calificaciones, el viernes 13 de marzo y la suspensión de labores el día 16 por el adelanto en la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

1 al 5 de mayo. El viernes 1 de mayo se suspenden clases debido al Día del Trabajo y el 5 por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Aunque no es un puente oficial cada escuela puede determinar si se dan clases o no el 4 mayo.

