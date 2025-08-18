Lista oficial de útiles escolares de la SEP para secundaria

El ciclo escolar 2025-2026 para las y los alumnos de secundaria está a la vuelta de la esquina, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP), compartió la lista de materiales que no deben faltar para este regreso a clases.

La SEP, a cargo de Mario Delgado, informó que esta lista presenta lo básico para cubrir las necesidades de la comunidad estudiantil en las distintas secundarias del país.

Además, señaló, que este listado será complementado por las y los docentes en coordinación con padres y madres de familia de cada institución, puesto que existen otros materiales particulares para el desarrollo de las actividades en las aulas.

Lista de útiles para secundaria

De acuerdo con un comunicado de la SEP, para cada uno de los tres grados se recomienda lo siguiente:

Un cuaderno para cada una de las asignaturas. El tipo y formato lo determinará cada docente con sus alumnos.

Lápiz

Bicolor

Bolígrafo

Marcatextos

Sacapuntas

Goma para borrar

Tijeras

Lápiz adhesivo

Una caja de lápices de colores

Un juego de geometría

Es importante mencionar que las y los maestros relacionados con contenidos de vida saludable, educación física, artes y prácticas de laboratorio, podrán solicitar otros materiales con base en su plan de trabajo.

