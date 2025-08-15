Finanzas Wall Street Autos Regreso a Clases

Regreso a Clases

¿Cuánto cuesta el regreso a clases? Inicia hoy la feria de descuentos en Torreón

La Feria del Regreso a Clases, que se llevará a cabo del 15 al 31 de agosto en Torreón

(ARCHIVO)

(ARCHIVO)

FABIOLA P. CANEDO

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, miles de familias en la región Laguna se enfrentan a uno de los gastos más significativos del año: el regreso a clases.

Para muchos padres y madres, esta temporada representa no solo una inversión en educación, sino también un desafío económico que exige planificación, creatividad y, en muchos casos, sacrificios.

En el nivel básico, particularmente en primaria, se estima que el gasto promedio por alumno oscila entre 1,000 y 1,500 pesos, considerando únicamente lo esencial: útiles escolares, mochilas y algunos artículos de papelería. Sin embargo, este monto puede incrementarse considerablemente dependiendo de las necesidades particulares de cada estudiante, como uniformes, zapatos, libros adicionales o tecnología.

Para apoyar a las familias en esta etapa, se anunció la Feria del Regreso a Clases, que se llevará a cabo del 15 al 31 de agosto en Torreón.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que se contará con la participación de negocios locales que ofrecerán descuentos del 10 al 50 por ciento en artículos escolares, ropa, calzado y más. Se espera una derrama económica de 290 millones de pesos en esta ciudad, lo que refleja la magnitud del gasto que implica esta temporada.


Además de las ofertas, la feria incluirá talleres gratuitos como exámenes de la vista, cortes de cabello, consulta médica, elaboración de gel antibacterial, tecnología doméstica y actividades infantiles. También se abordarán temas relevantes como el cuidado del agua, buscando fomentar conciencia ambiental desde temprana edad.


El acto protocolario se realizará el viernes 22 de agosto en Canaco, donde se llevarán a cabo rifas para incentivar la participación ciudadana.


Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la región Laguna, recomendó a las familias revisar los útiles del ciclo anterior y reutilizar lo que aún esté en buen estado, como una forma de reducir el impacto económico.




“No solo se preparan con cuadernos y mochilas, también se compran uniformes y se tienen otros gastos que muchas veces no se contemplan”, señaló.




Por su parte, Ofelia Ortiz, representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó que esta es la feria número 21 que se realiza en Torreón, con el objetivo de apoyar la economía familiar.




“Sabemos que los gastos del regreso a clases son los más grandes del año, incluso más que los de Navidad. Porque en Navidad podemos ajustar, pero en el regreso a clases es sí o sí”, expresó.




El sector comercial también se prepara para esta temporada. Luis Monroy, representante de Cimaco, anunció una venta especial con descuentos en útiles escolares y mochilas, además de una colaboración para ofrecer promociones en pantalones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: libros de texto útiles escolares Regreso a Clases Educación Ciclo escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(ARCHIVO)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406531

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx