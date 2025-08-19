Pensión ISSSTE: ¿cuándo depositan el pago adelantado de septiembre?

Los adultos mayores que estén jubilados y cuenten con su Pensión ISSSTE tienen buenas noticias. De acuerdo con la institución gubernamental, recibirán el pago correspondiente al mes de septiembre de forma adelantada.

La medida obedece a lo estipulado en el Calendario de pagos a pensionados y jubilados 2025.

¿Cuándo depositan el pago adelantado de septiembre de mi Pensión ISSSTE?

El pago adelantado de septiembre se dará a finales de agosto, como una medida para garantizar la puntualidad en su entrega a millones de adultos mayores en todo el país.

De acuerdo con el ISSSTE, el pago correspondiente al mes de septiembre se adelantará para el día 29 de agosto, debido a que los días 30 y 31 caen en fin de semana.

Calendario de pagos Pensión ISSSTE 2025

El calendario de pagos para la Pensión ISSSTE 2025 está comprendido de la siguiente manera:

Marzo: 27 de febrero

Abril: 28 de marzo

Mayo: 30 de abril

Junio: 30 de mayo

Julio: 30 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 29 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 30 de octubre

Diciembre: 28 de noviembre

Otro mes en que el pago de la Pensión ISSSTE también se adelantará es diciembre, debido a las fiestas decembrinas el pago se hará el 28 de diciembre.

Si necesitas consultar tu comprobante de pago, recuerda que puedes hacerlo a través del portal ASISSSTE, solo deberás dar clic en el apartado ‘Consultar talón de pago’ e ingresar tus datos.

Selecciona el tipo de pensión que tienes y registra los datos solicitados: número de pensión, código de deudo, año y mes.