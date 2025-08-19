Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

Pensión ISSSTE: ¿cuándo depositan el pago adelantado de septiembre?

Los adultos mayores beneficiarios de la Pensión ISSSTE recibirán con antelación el pago correspondiente al mes de septiembre.

El pago de la Pensión ISSSTE se adelantará y depositará a finales de agosto. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Los adultos mayores que estén jubilados y cuenten con su Pensión ISSSTE tienen buenas noticias. De acuerdo con la institución gubernamental, recibirán el pago correspondiente al mes de septiembre de forma adelantada.

La medida obedece a lo estipulado en el Calendario de pagos a pensionados y jubilados 2025.

¿Cuándo depositan el pago adelantado de septiembre de mi Pensión ISSSTE?

El pago adelantado de septiembre se dará a finales de agosto, como una medida para garantizar la puntualidad en su entrega a millones de adultos mayores en todo el país.

De acuerdo con el ISSSTE, el pago correspondiente al mes de septiembre se adelantará para el día 29 de agosto, debido a que los días 30 y 31 caen en fin de semana. 

Calendario de pagos Pensión ISSSTE 2025


El calendario de pagos para la Pensión ISSSTE 2025 está comprendido de la siguiente manera: 


    

  • Marzo: 27 de febrero
  • Abril: 28 de marzo
  • Mayo: 30 de abril
  • Junio: 30 de mayo
  • Julio: 30 de junio
  • Agosto: 30 de julio
  • Septiembre: 29 de agosto
  • Octubre: 30 de septiembre
  • Noviembre: 30 de octubre
  • Diciembre: 28 de noviembre
Otro mes en que el pago de la Pensión ISSSTE también se adelantará es diciembre, debido a las fiestas decembrinas el pago se hará el 28 de diciembre.


Si necesitas consultar tu comprobante de pago, recuerda que puedes hacerlo a través del portal ASISSSTE, solo deberás dar clic en el apartado ‘Consultar talón de pago’ e ingresar tus datos. 

Selecciona el tipo de pensión que tienes y registra los datos solicitados: número de pensión, código de deudo, año y mes.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx