¿Se puede aprender a olvidar? Esto explica la psicología 

Contrario a la creencia popular de que los recuerdos son inmutables, la neurociencia ha revelado que es posible, hasta cierto punto, aprender a olvidar.

Y aunque están lejos de los métodos para borrar la memoria que han mostrado las películas de ciencia ficción como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, estas son tres técnicas que impiden la formación de nuevos recuerdos no deseados o debilitar los que ya existen.

¿Cómo aprender a olvidar?

De acuerdo con el artículo “Yes, you can teach yourself to forget. And here's why you should” publicado en National Geographic, investigadores han demostrado que el cerebro humano puede ser entrenado para suprimir o reducir la prominencia de ciertos recuerdos.

Este proceso, lejos de ser un simple acto de ignorancia, implica mecanismos cognitivos activos que pueden ser fortalecidos con la práctica. Por ello, psicólogos y neurocientíficos han identificado varias estrategias para aprender a olvidar.

Olvido Dirigido

Esta técnica implica la capacidad de instruir a la mente para olvidar información específica. En experimentos de laboratorio, a los participantes se les mostró una lista de palabras y se les indicó cuáles debían recordar y cuáles olvidar.

Los resultados mostraron que las personas recordaban mejor las palabras que se les pidió retener y peor aquellas que se les pidió olvidar.

Olvido Inducido por la Recuperación

Este método se basa en la selección consciente de recuerdos. Consiste en elegir recordar selectivamente ciertos aspectos de una experiencia, lo que fortalece esos recuerdos específicos y, a su vez, debilita o atrofia los detalles menos deseados o no recuperados activamente.

Por ejemplo, si se vivió una situación embarazosa, al hablar de ella se puede enfocar la narración en los aspectos positivos o menos negativos, con el tiempo, estos se convertirán en los recuerdos más fuertes de esa vivencia. Al elegir qué pensar y qué recordar, las personas pueden cambiar su propia narrativa.

Supresión de la Memoria

Esta técnica involucra el bloqueo consciente de recuerdos perturbadores cuando son activados por un recordatorio.

Los experimentos de "pensar, no pensar" han revelado que, al igual que se puede detener una acción física, el cerebro puede inhibir activamente el resurgimiento de un recuerdo.

Cuando las personas intentaban no pensar en un recuerdo específico, la actividad cerebral mostraba un proceso inhibitorio en el hipocampo, el centro de la memoria. Este bloqueo consciente lleva a que los recuerdos perturbadores disminuyan con el tiempo.

Un estudio de 2023 demostró el éxito de esta técnica al entrenar a participantes para dejar de pensar en preocupaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Después de un entrenamiento de tres días, los grupos que practicaron el "no pensar" reportaron recuerdos menos detallados y con menor carga emocional. Incluso tres meses después, los recuerdos seguían siendo menos perturbadores, y un alto porcentaje de participantes afirmó seguir practicando estas técnicas.

Estos hallazgos sugieren que las personas pueden mejorar en el olvido intencional y que pueden ser entrenadas eficazmente para hacerlo, ¿te gustaría aprender a olvidar?

